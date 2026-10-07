Versiones de abstenciones agitan la definición del caso Nebot en el Concejo Deliberante

(Por Ciudad Noticias): Según se desprende de los entornos de distintos espacios políticos, algunos concejales que en un comienzo promovían avanzar a fondo con la investigación ahora evalúan revisar su postura. En al menos dos sectores, cuyos referentes tienen aspiraciones a la Intendencia, crece la idea de que votar contra Matías Nebot podría tener costos políticos y electorales.

La situación del intendente Matías Nebot ingresa en una etapa decisiva. Tras su descargo ante la comisión investigadora, el expediente se encamina hacia el pleno del Concejo Deliberante, donde en los próximos días los concejales deberán debatir y votar una definición que, más allá del resultado, promete dejar secuelas políticas de peso.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza un dato que reconfigura el escenario: según se desprende de conversaciones mantenidas en los entornos de distintos espacios políticos, algunos ediles que inicialmente sostenían la necesidad de ir a fondo con la investigación hoy estarían reconsiderando esa postura.

La discusión no sería menor. De acuerdo a las versiones que circulan en ámbitos políticos, al menos dos espacios estarían barajando la posibilidad de no avanzar del modo en que originalmente planteaban, e incluso algunos concejales analizarían una abstención llegado el momento de la votación. Se trata, además, de sectores cuyos principales referentes tienen aspiraciones de disputar la Intendencia, un dato que introduce de lleno el cálculo electoral en medio de una definición institucional de alto voltaje.

En ese marco, la preocupación que aparece en varios de esos análisis es concreta: acompañar una decisión adversa al jefe comunal podría volverse un costo político para quienes buscan proyectarse a futuro como alternativa de poder. Dicho de otro modo, algunos de los que en un principio empujaban la investigación ahora temen que una postura dura contra Nebot termine jugando en contra de sus propias aspiraciones.

Siempre según estas versiones, esa evaluación habría abierto una etapa de conversaciones, replanteos y contactos cruzados. Incluso, en distintos sectores se da por hecho que existen diálogos con el propio intendente, en busca de medir escenarios, consecuencias y eventuales salidas políticas antes de que el expediente llegue al recinto.

Si bien en el ambiente político ya comienzan a sonar nombres de posibles apuntados, lo cierto es que por ahora no hay confirmaciones públicas y la definición sigue atada a negociaciones reservadas. Lo que sí parece claro es que la resolución que adopte cada espacio no será inocua: tanto si avanzan en el sentido que originalmente impulsaban como si optan por abstenerse o retroceder, el costo político puede ser importante.

Porque, llegado este punto, ya no solo estará en juego la situación institucional de Nebot, sino también la coherencia política de quienes promovieron la investigación. Y en un escenario donde cada voto pesará, cualquier cambio de posición puede abrir heridas, exponer contradicciones y dejar secuelas dentro y fuera del Concejo Deliberante.