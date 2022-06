Verónica Paschiero decidió separarse de Hernán Drago: “Imagínense salir con alguien que nunca te nombra…”

A principios de febrero, comenzó a rumorearse que Hernán Drago y la bailarina Verónica Paschiero habían comenzado una relación. “Los veo hace más de 8 meses entrar y salir del edificio donde vive ella, todo el tiempo, habla con los vecinos”, contaba en ese momento un vecino de ella.

Luego de varias semanas de rumores, el actor y Verónica comenzaron a mostrarse juntos y dejaron de ocultar que algo pasaba entre ellos. “Yo te puedo confirmar la relación pero no te puedo dar un título de novia, nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos, no ocurrió. Obviamente, Hernán me está escuchando y yo le tiro el palito», decía Paschiero en abril.

“Hace casi un año que estamos juntos, yo estaba haciendo Bienvenidos a bordo y un día él me preguntó cuándo íbamos a bailar juntos. Yo soy tímida y él me encaró el día de su cumpleaños en el programa. Estábamos en pandemia”, agregó.

A pesar de que hace dos meses se mostraran súper enamorados, el pasado jueves, el periodista Juan Etchegoyen contó malas noticias para los fans de la pareja. “Te lo venía adelantando en las redes que hoy tenía una separación de dos famosos. Todo sucedió hace pocas horas y la decisión la tomó ella”, comenzó.

Sobre los motivos de la ruptura, el conductor explicó: “La situación es ésta: él nunca blanqueó nada y ella sí. La verdad es que tuvieron una charla esta semana porque ella estaba cansada de que el vínculo no avanzara. Habían entrado en un estancamiento como pareja, a ella le hubiese gustado que él la blanqueé públicamente pero lo que dijo es que está en una transición que no le permite hacerlo”.



“Además, a ella le molestó también esto por su familia. Imagínense salir con alguien que nunca te nombra frente a nadie. Termina lastimando a los seres queridos este tipo de situaciones”, resumió Etchegoyen.

Finalmente, el periodista contó: “Al ser todo tan reciente, obviamente, ninguno de los dos sabe si será definitivo. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, pero hoy la separación está confirmada”. /Pronto