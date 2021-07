Veremos si a “sobrecitos” le da la guapeza para alimentar al “ganso”

Días atrás el “decano del periodismo” local volvió sobre sus pasos mañosos al aludir al pasar, al ex director de Ciudad Noticias ( CN) y conductor de Punto de Referencia que se emite por la ZERO, 104.9.

No es casualidad que lo haga, de sus colmillos iguales a los de Drácula , ya deja fluir “sobrecitos” por la cercanía de un nuevo escenario electoral. Vale eso, una pauta y franelearle la espalda al gobierno de turno.

El llegado de Bordenave , quien se come las s , con voz de trasnochado y algún que otro whisky, debe saber que ” el ganso de la radio de ‘la 25 de Mayo’ “, ya lo va cruzar en las conferencias de prensa, y vamos a ver si le da la guapeza para tirarle maíz o sorgo al ave que supo sobrevolar en las peores tormentas, en una nefasta campaña de desprestigio de la que “sobrecitos” fue parte y pasándose por donde no le da el sol, el mejor oficio del mundo. ¡O, qué vuelva a la 25 de mayo a hacer un live …!. No lo hará porque es un cobarde.