“Vengañela”, el apodo con el que Daniela planea volver a Gran Hermano para tomar revancha de Coti y Thiago

“Voy a jugar como ustedes quieren”, les prometió a los fanáticos que la voten para reingresar al reality.

La última eliminada de Gran Hermano (Telefe) fue Daniela Celis. Al salir, fue testigo de la razón que provocó que estuviera en placa: la traición de Coti, que le hizo una espontánea en la que la votó a Julieta y a ella. En los últimos días, se popularizó un apodo, que la participante tomó como caballito de batalla para hacer campaña.

“Vengañela”, es la conjunción de la palabra venganza y otro apodo, “Pestañela”, que es como hasta ahora se llamaba a Daniela en las redes. Las pestañas postizas largas que suele usar le habían dado su identidad.

La venganza que Daniela planifica la mencionó en un video de un minuto en el que, esperando que ocurra la votación de este lunes, habla desde una especie de confesionario para todos sus fanáticos.

Coti y Daniela eran muy cercanas, pero la correntina la traicionó. (Foto: capturas de Telefe)

“Este minuto es para decirles que los estuve viendo y escuchando lo que quieren ustedes. Por eso voy con eso. Necesito que me apoyen muchísimo. No sé si la casa me va a elegir o no, pero este lunes quiero que sepan que voy a entrar a la casa a jugar sola”, afirmó.