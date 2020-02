Vedette de 2.020 (La Revista); “Compartir Escenario con Lorena Liggi, fue la mejor manera de comenzar el año”

No caben dudas que Marii Gisel, es una de las morochas más bellas que hay en la temporada teatral de Mar del Plata, y por qué no, junto a Bianca Iovennitti, son de las mejores colas que hay en la feliz, teniendo en cuenta que ésta preciosura de 2.020 La Revista, cuenta con unas medidas infernales . (85-63- y 98 de COLA) TERRIBLE!!!

En un tramo de la entrevista, Gise, se refirió a una de las integrantes del elenco que fue desvinculada y que con ella, la energía no fluía en general. Es como que el elenco, ahora está totalmente tranquilo y con buenas energías.

BUENO, PRIMERO AGRADECERTE Y SORPRENDIDO POR LA GRAN CANTIDAD DE CHICAS TRABAJANDO EN TEATROS Y MUCHAS DE ACÁ, MARDEL. Y DE VOS, RECONOCER QUE SOS UNA HERMOSURA DE MUJER.

¿COMO TE SENTIS EN LA OBRA Y TRABAJAR JUNTO A LORE LIGGI QUE ES UNA GROSA?

-Trabajar con Lore Liggi era algo que tenía en mente desde que empecé hacer temporada, ella pisa fuerte y poder compartir escenario juntas es la mejor manera de empezar el 2020 sin dudas! Una meta cumplida!

¿CUANTAS TEMPORADAS TEATRALES LLEVAS?

-Contando esta son cuatro temporadas en Mar del plata! Lo cual me pone muy feliz, ya que arranque a los 18 años!

¿TU TRATO CON LA GENTE? PORQUE SI BIEN SOS BAILARINA YA TE REGISTRAN Y MÁS CON LAS REDES SOCIALES.

-Con la gente muy bien, me considero simpática y tranquila, eso me juega a favor.

EN OTRAS OBRAS LAS CHICAS ESTAN A FULL CON LOS ACTORES Y COMENZANDO RELACIONES, ¿ESTABAS AL TANTO?, ¿EN LA TUYA PASA LO MISMO?, ¿ROMPEN MUCHOS CORAZONES?

-El verano tiene esa cosa de amor en el aire, la gente se enamora y se divierte mucho! En mi caso tengo novio, y él es mi gran amor.

UNA INTRIGA, PORQUE TE VEMOS PERFECTA…¿QUE MEDIDAS TIENE ESTA HERMOSA MOROCHA?

-Mis medidas son 85- 63- 98

¿YA METISTE ALGÚN TOPLESS ?

-No, pero lo haría no tengo complejos ni tampoco me da miedo mostrar mi cuerpo.

¿COMO ES LA RELACIÓN DENTRO DEL ELENCO? VISTE QUE SIEMPRE HAY RIVALIDAD ENTRE MUJERES.

-La rivalidad no es solo entre mujeres, en los hombres también existe, es un ambiente en el que todo el mundo quiere ser el mejor y buena o mala, siempre existe una pequeña competencia.

“Nuestro elenco es muy tranquilo desde que no está la segunda vedette, ella no dejaba que las cosas fluyan, tenía una energía pesada”.

¿PROYECTOS PARA ESTE 2020?

-Mi proyecto es irme de argentina, mi sueño es trabajar de lo que amo y trabajar afuera es una experiencia que quiero vivir! Pero ojo! Volver para la revista 2021.

¿TE LLEGAN MUCHAS PROPUESTAS DE CABALLEROS AL TEATRO?

-Sí, muchas, pero no las acepto, soy muy feliz! La plata no me mueve, lo que quiera lo voy a conseguir trabajando.

¿QUE LE DIRIAS A LA GENRE DEL PORQUÉ HAY QUE IR A VER LA OBRA?

-A la gente les diría que nos dé la oportunidad de mostrar lo que es una buena revista! La revista es muy juzgada por lo que se viene haciendo hace años, pero Lore liggi y Leandro Ángelo plasman otra cosa, esta revista es pura risa, baile y glamour. Es la mejor! no por nada ganamos el premio estrella de mar a “Mejor Revista” no se la pierdan!

¿ARMA DE SEDUCCIÓN?

-Mi arma de seducción es mi cara al 100%.

¿COMO SE TE CONQUISTA?

-La verdad que teniendo de que hablar, una persona interesante, buena onda, que me apoye en esto que es mi pasión y que me demuestre que me elige todos los días.

¿CON QUIEN TE GUSTARÍA TRABAJAR EN UN FUTURO?

-Me encantaría volver a trabajar con José María Muscari y Magui Bravi.

Son dos personas con las que aprendí mucho.

¿QUE PODES AGREGAR DE LO QUE NO TE HEMOS PREGUNTADO?

-Si! Me gustaría agregar que aparte de “2020 La Revista” soy parte del elenco de “trasformando el varieté” de martes a domingos en el Teatro “Victoria”. Los esperamos con mucho arte del bueno, no se van arrepentir!