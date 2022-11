Vecinos de Tornquist vuelven a la carga por el tren de pasajeros

Iniciaron una recolección de firmas para pedir la restitución del servicio que pasa por el distrito. Proponen implementar dos tramos cortos hasta que se reparen las zonas de vías dañadas.

Vecinos autoconvocados del distrito de Tornquist iniciaron una campaña de recolección de firmas para reclamar la restitución del servicio de trenes, que se encuentra suspendido desde hace meses.

“Los vecinos damnificados por la suspensión del servicio de trenes nos reunimos para solicitar y reclamar, mediante la junta de firmas, el restablecimiento de uno de los dos servicios de transporte público que atraviesa el partido de Tornquist . No es un mero reclamo, acercamos ideas alternativas para que la empresa cumpla con lo pautado”, indicaron en redes sociales.

La recolección de firmas se viene realizando en todas las localidades del distrito. Además, se habilitó una página web en la que se puede firmar el reclamo en forma digital. Sólo hay que consignar nombre, apellido y correo electrónico.

El link para firmar es el siguiente: Que vuelva el tren

La petición está dirigida al presidente de Trenes Argentinos, el licenciado Martín Marinucci, y consiste en que arbitre los medios “para restablecer en el menor tiempo posible el servicio entre Plaza Constitución y Bahía Blanca con las paradas intermedias”.

Los vecinos proponen a las autoridades que reestablezcan el servicio con al menos dos frecuencias semanales.

Conscientes de los problemas que hay en el puente sobre el río Salado –que impiden el paso de las formaciones en condiciones seguras- el pedido incluye dos alternativas a evaluar por las autoridades:

1) Que los trenes realicen el tramo ida y vuelta Bahía Blanca-Las Flores y que, desde allí, la empresa “conecte y facilite servicio de colectivos desde Las Flores ida y vuelta a Plaza Constitución”.

2) Que los trayectos Bahía Blanca-Las Flores y Monte-Plaza Constitución se realicen en tren, tanto ida como vuelta, y que el tramo intermedio Las Flores-Monte se realice con colectivos.

“En la actual crisis económica resulta inadmisible dejar a muchísimas personas aisladas, merecemos respeto y consideración. Apelamos a vuestro sentido del bien común”, indicaron los vecinos en la petición.

Incomunicados

La vecina Selva Marina Vázquez, una de las impulsoras de la iniciativa, recordó que hace unos años los vecinos de Sierra de la Ventana contaban con el servicio de trenes a través del ramal Coronel Pringles y el de micros.

“Ese servicio fue levantado hace años, lo que nos dejó como única alternativa el tren que pasaba por Tornquist y el servicio de ómnibus, que tiene un costo cinco veces superior al del tren. Es decir, no todos tenemos acceso a ese servicio”, señaló a medios locales.

“El problema es que ahora, por segunda vez en el año, levantaron el ramal que quedaba (Bahía Blanca-Constitución), y nos dejaron sin el tren”, añadió.

La vecina hizo alusión al descarrilamiento del tren en Olavarría, ocurrido el 8 de marzo de este año.

“En aquel momento levantaron el servicio y estuvimos meses para que pudieran combinar una vía con la otra y volviera a pasar el tren de pasajeros. En ese momento nos sacaron una frecuencia, porque pasamos de 3 a 2 semanales, y el viaje se extendió de 12 a 18 horas entre Bahía y Capital; pero bueno, al menos teníamos el servicio”, dijo.

“En esos meses sin tren, sin embargo, no fueron capaces de revisar las vías para darse cuenta de que un pilar que sostenía las vías sobre el río Salado estaba deteriorado. Como resultado de esto ahora suspendieron de nuevo el servicio hasta fines de febrero de 2023 y nos quedamos sólo con el micro”, añadió.

Vázquez remarcó que muchos vecinos no pueden costear el pasaje en colectivo.

“No todas las personas viajan por placer o turismo. Algunos lo deben hacer por motivos de salud, o para hacer trámites, y no pueden pagar el costo del colectivo de larga distancia”, aclaró en FM Reflejos de Sierra de la Ventana.

La vecina dijo que no puede ser que el sur de la provincia de Buenos Aires se haya quedado sin tren por un puente en mal estado.

“Desde Azul hacia Bahía Blanca no se puede viajar. Por esto reclamamos. Hoy, si llegamos a tener un paro de choferes de micros y no tenés auto, no podés salir de tu localidad. Quedás incomunicado”, enfatizó.

La vecina dijo que en Sierra de la Ventana la recolección de firmas se realiza en San Martín 540, local 3.

“La idea es dejar de hablar estos temas en la cocina de casa y empezar a movernos para hacer visible nuestro malestar y nuestras necesidades, a fin de que llegue a los directivos de Trenes Argentinos. No hacemos más que pelear por nuestro derecho constitucional a trasladarnos por todo el país”, añadió.

