Valeria Aquino hizo una dura comparación entre El Polaco y Federico Bal:»Siempre me pregunte si los famosos sienten…»

Ante esto, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Aquino no tardó en responder acerca de este asunto y no le tembló el pulso a la hora de comparar a Bal con su amigo El Polaco , con quien Aquino tiene una hija en común llamada Alma.

El Polaco. (Fuente: Instagram).

“Siempre me pregunté si los famosos sienten amor real por alguien, ¿aman de verdad? Mirá que he tenido oportunidades con famosos pero por mi ex relación con El Polaco, las experiencias te llevan a decir: ‘Por este lado no’”

Seguidamente, apostada en su rol como mujer y basada en la experiencia que obtuvo tras su relación sentimental con el cantante de cumbia, Valeria criticó este accionar de los hombres famosos y confirmó el motivo por el cual buscó al amor lejos del mundo de la fama.

Valeria Aquino. (Fuente: Instagram).

“Qué ganas de hacer sufrir minas, dejáte de joder. Por ese lado no quiero más nada, mucho caretaje y mucha mentira. No sabes qué es verdad y que no.”

En conclusión, a Aquino no titubeó a la hora de comparar a su ex pareja y Federico por el comportamiento en sus relaciones sentimentales y confirmó que está muy feliz y enamorada de alguien que no pertenece al medio, por lo que prefiere mantener su nombre en reserva.

Durísima comparación de la ex de El Polaco sobre el cantante y Fede Bal: «Mucha mentira y caretaje». (Fuente: Youtube).

Da para todo

Teniendo en cuenta el fuerte revuelo que provocó este asunto, en las redes sociales la creatividad de algunos usuario dio paso para que la industria del comercio saque un poco de provecho al asunto y ya que comercializan remeras con la frase: “Yo no estuve con Fede Bal”.

Federico Bal. (Fuente: Instagram).

De esta manera, quedó demostrado que el ingenio de algunos internautas con las frases del momento provocan un impacto tan fuerte en las plataformas que inmediatamente hay comerciantes esperando por sacar su tajada tras este escándalo que provocó Federico Bal.