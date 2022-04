Valeria Aquino cruzó a Barby Silenzi con una tremenda frase: «El Polaco me llama todo el tiempo, va a ser un pirata toda la vida»

La ex del Polaco y la bailarina se dijeron de todo.

La relación entre Barby Silenzi y Valeria Aquino nunca fue buena. A pesar de que sus hijas son hermanas por parte del papá, El Polaco, ellas dos nunca se llevaron bien.

Y en los últimos días, Aquino opinó en Mitre Live sobre la relación entre el cantante y la bailarina, y fue contundente en sus palabras: «Yo no tengo idea si están en una crisis, todos tenemos días y yo por algo elijo estar sola. No tengo idea cómo es su vida de pareja pero sé que son re inestables«.

Este viernes, las cámaras de Intrusos fueron a buscar a las protagonistas, quienes siguieron hablando del tema. Por un lado, Barby expresó: «Lo raro es que opine sin tener relación con nosotros. No quiero hablar de ella porque en realidad no la conozco, pero me parece una irrespetuosa totalmente. Eso lo pueden ver tanto su hija como las mías».

«Creo que ella todavía no superó que está separada de él hace mucho tiempo, y se toma atribuciones como si fuese ella la mujer. Yo al papá de mi nena no lo voy a llamar por cualquier cosa, como por si se me rompe el horno o tengo una mancha de humedad. Ella lo llama todo el tiempo porque quiere que ponga él ponga plata», agregó súper filosa.

Al escuchar sus palabras, Aquino lanzó: «No necesito llamarlo al Pola porque él me llama solo. Embarazada de la baby él me llamaba a mí y me hacía reclamos de si estaba con el Kun, te refresco la memoria mi amor».

«El Polaco es un pirata y lo va a ser toda la vida, no seas ingenua Bárbara, él me llama solo. Ella es re insegura, le molesta mi presencia. Hasta el día de hoy, cuando él está mal con ella, me llama a mí. Él es el papá de mi hija Alma, obvio que hablo con él todo el tiempo», agregó.

FUENTE: REVISTA PRONTO