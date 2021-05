Valentina Olguín, le puso su dulce voz al tema “Si tú no estás aquí” junto a Rombai y aseguró que se perfila como solista.

(Por Ciudad Noticias): La santiagueña es la voz principal de la banda de cumbia -Dame Cinco- y sus publicaciones cosechan elogios y piropos de sus seguidores. Pero en los últimos días, la joven y hermosa cantante, Valentina Olguín, lanzó junto a Rombai, un tema que ya suena en todas partes y promete ser un éxito rotundo en todas las radios del país.

En una entrevista exclusiva que mantuvo en la mañana de hoy con el programa de radio “Punto de Referencia” de (LA ZERO-FM), Valen, dio detalles de cómo comenzó a incursionar en lo que es su pasión y las metas que tiene en un futuro no muy lejano.

“Toco varios instrumentos pero tampoco soy muy profesional tocando, es como que solo me acompaño para sacar algunos temas”.

Futuro como solista:

“Tengo planeado en un futuro no tan lejano lánzame como solista, estoy trabajando ahí con todas las canciones para salir con todas, asique bueno, ese es el plan”, afirmó la bella Valentina Olguín.

Sus inicios como cantante;

“Lo inicial ha sido con un público más grande, en cantidad, con (Dame cinco) a fines de 2016. Y los inicios es como todo, muy medio loco, me acuerdo que yo estaba en el primer año de la facultad de medicina, como una estudiante cualquiera, estudiaba todo el día y nada, en ese momento estaba la bomba del momento, Rombai, Marama, y me acuerdo que subo uno de mis primeros covers, haciendo uno de ellos y no sé cómo lo ven, me hablan por privado me dicen que les encantó mi voz, me encantaría hacer algo con vos, Fer me acuerdo que me había hablado….cantante de (ROMBAI), imagínate, estaba como loca diciendo, ¡no puedo creer! y como que no lo tomaba tan enserio y bueno, después vienen a Córdoba y varias veces me había invitado a que nos juntemos a tocar la guitarra, tipo cantar, cosas así. Y nada, hasta que en un momento a fines de mi primer año de la carrera de medicina me había hecho en principio la propuesta de reemplazar a la ex cantante de ROMBAI y después, afines de ese año, de 2017, me hace una propuesta de conformar una banda de música que tenga dos chicas cantantes que eso era como una novedad porque por lo general, siempre era un chico y una chica al frente de una banda. Entonces digo sí, total no pierdo nada porque estaba de vacaciones y entonces bueno, a partir de mi sí, fui a Uruguay a grabar mi primer tema que fue (De piel a piel), que ese me acuerdo que ese tema sonaba mucho, mucho, y nada, así empezó todo como fuerte”, relató la espectacular santiagueña.

La posibilidad de cantar en algún momento en Showmatch:

“O sea, me encanta y respeto a todos los que van y me parece genial porque es como un trampolín, pero por ahora no es una prioridad ni nada que me quiera enfocar. Obviamente ayuda en todo sentido, está buenísimo pero no sé si estoy preparada para tanta cosa mediática, pero en algún momento por qué no, todo puede ser”.

Su relación con el Fer, cantante de Rombai:

“Siempre hemos tenido muy buena onda. Desde el momento que nos conocimos súper bien, muy respetuoso o sea, la verdad que mi relación con él es muy buena y como productor, como artista la verdad que lo tengo como total referente porque la verdad que me parece un crack total en todo lo que hace”, relató muy sincera la imponente cantante de tan solo (23) años.

Para los seguidores de éste gran talento que tiene una enorme proyección, esta noche entre las 21 y 22 hs, estará haciendo un vivo por Instagram donde se va a estar refriendo a lo que fue la entrevista radial de ésta mañana y aprovechará a interactuar con sus fanáticos.