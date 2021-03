Vaciamiento del PJ y el fraudulento uso electoral; Raúl Isidro arremetió contra Merquel y Corvatta.

(Por Ciudad Noticias); Quien aspira a una banca en las elecciones a desarrollarse durante el año en curso, volvió a demostrar que la relación con el presidente del peronismo Hugo Corvatta y con la diputada Marisol Merquel, no es nada buena y la relación parece haber terminado de la peor manera.

Es por eso que la cara del espacio de “Principios y Valores”, Raúl Isidro, durante la mañana de hoy, no tuvo piedad y sacó a relucir lo que tantas veces desde éste redacción, hemos contado sobre los turbios manejos del “caudillo” del PJ Hugo Corvatta, quien también, tiene aspiraciones a un cargo legislativo.

A meses de las PASO, el ex presidente fomentista, se transformó en una bomba de tiempo para aquellos que llevan como ganado a los militantes k para hacer campaña política y funcionar como trolls en redes sociales contra el oficialismo, otros sectores políticos y hasta con los dos medios más críticos de la ex gestión como lo es Ciudadnoticias.com y la emisora La Zero FM.

LA ARREMETIDA DE ISIDRO;

YO QUIERO DENUNCIAR PUBLICAMENTE Y ANTE TODOS MIS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EL VACIAMIENTO DEL PJ Y SU FRAUDULENTO USO ELECTORAL

La dirigencia partidaria se ha apropiado no sólo de los puestos que otorga el voto, cosa que hace desde 20 años a esta parte a través de un verticalismo dictatorial donde manda el dedo del jefe, sino que ha dado un paso más en su ambición de poder, y económica que para eso atesoran el poder, y ahora se ha apropiado de todas las herramientas que le otorga el Pj-voto popular, y las desvía a un “emprendimiento civil” particular (que no lo es tanto como ya veremos) que dirige para su posicionamiento político el grupo dirigente.

Esto esta muy, pero muy mal compañeros, compañeras. Terriblemente mal.

Esta Fundación esta hecha con plata del Pj (sueldo de la legisladora puesta por nosotros el Pj) banca a sus empleados con sueldos que dio Y DA el voto PJ (La Campora) se “invita” allí a disertar y hablar de politica a funcionarios del Pj (y no se avisa ni se invita a los militantes rasos, a ellos se los manda a disertar-choripanear al parque al aire libre porque ni local tiene el Pj).

Ahora, cuanto salió alquilar y/o comprar y remodelar el caserón céntrico de FUNDAR? La legisladora del PJ ni se digno (con su sueldo otorgado por el Pj) de alquilar/comprar/remodelar un local para el Pj PERO SI LO HIZO PARA SU EMPRENDIMIENTO PARTICULAR CON PLATA DEL PJ.

Y alli van a parar todas las herramientas que deberian usarse y dirigirse desde el Pj: Vacunarte, sueldos de La Campora, reuniones sociales, como se ve en las fotos tambien reuniones que ya son politicas (disfrazadas de “encuentros sociales”) con funcionarios gubernamentales de primera línea, etc, etc.

Ahora llegan las elecciones y se alquilaran tempariamente un par de locales, y se comerá choripanes con el pobrerio, y se inflara el pecho cantando la marcha, y habra besos, y abrazos y palabras lindas para todos y todas.

Y siga el baile.

Una de dos: o seguimos permitiendo esta barbaridad, o nos alineamos detras de la unica variante peronista que a costa y riesgo personal he traido al distrito para robustecerla y trabajar en revertir esto, que bien se puede, como todo. Si no nos consolidamos como grupo humano y político para luchar contra la ya aberracion que sufre el Partido Justicialista que amamos, veremos en un lustro o menos la cáscara vacia de lo que supo ser el peronismo en el distrito.

Y sobre los hechos consumados, de nada valdrán las lagrimas y lamentos, quien no lucha contra lo que debe, se gana la sumisión y derrota inapelables.