UPSO Saldungaray: Continúa la inscripción al Trayecto de Formación en Cuidado de Adultos Mayores

Continúa abierta la inscripción al Trayecto de Formación Profesional en Cuidado de
Personas Adultas Mayores, que se dictará desde el próximo año en la UPSO sede
Saldungaray.
La propuesta tiene un año de duración, permitirá incorporar herramientas y
conocimientos para acompañar y asistir a personas adultas mayores en diferentes
actividades de la vida cotidiana.
La formación, que es gratuita y no requiere examen de ingreso, contempla contenidos
vinculados a higiene y confort, alimentación, recreación, socialización y gestión de
trámites médico-sanitarios, además de brindar herramientas para la promoción de la
salud y el bienestar de las personas a cargo.
Las personas interesadas en conocer más sobre este trayecto y otras propuestas
educativas disponibles en la zona, pueden acercarse a la Delegación Municipal de
Saldungaray, ubicada en La Plata 302, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
También pueden comunicarse con el Centro Universitario de Tornquist, a través de
WhatsApp al 2915371701 o por mail a [email protected].
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