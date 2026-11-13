UPSO Saldungaray: Continúa la inscripción al Trayecto de Formación en Cuidado de Adultos Mayores

Continúa abierta la inscripción al Trayecto de Formación Profesional en Cuidado de

Personas Adultas Mayores, que se dictará desde el próximo año en la UPSO sede

Saldungaray.



La propuesta tiene un año de duración, permitirá incorporar herramientas y

conocimientos para acompañar y asistir a personas adultas mayores en diferentes

actividades de la vida cotidiana.

La formación, que es gratuita y no requiere examen de ingreso, contempla contenidos

vinculados a higiene y confort, alimentación, recreación, socialización y gestión de

trámites médico-sanitarios, además de brindar herramientas para la promoción de la

salud y el bienestar de las personas a cargo.

Las personas interesadas en conocer más sobre este trayecto y otras propuestas

educativas disponibles en la zona, pueden acercarse a la Delegación Municipal de

Saldungaray, ubicada en La Plata 302, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.

También pueden comunicarse con el Centro Universitario de Tornquist, a través de

WhatsApp al 2915371701 o por mail a [email protected].