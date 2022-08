(Por Ciudad Noticias): En diálogo con el programa matutino “Punto de Referencia”, el secretario de cultura habló sobre la próxima edición de la Fiesta de la Primavera 2022 y dejó algún que otro titulo direccionado a la ex gestión Corvatta.

Sobre el bajo costo en la contratación respecto a años anteriores en los artistas que se presentaran:

“Uno es cauteloso y al no ser administrador publico, tiene que tener una conciencia en lo que contrata y uno no puede afectar fondos como se ha hecho en otro momento para contratar una banda y fondo que no estaban destinado para eso,

Nosotros somos un municipio que se jacta y tiene todos los honores de ser una gestión transparente y las dos bandas que vienen, son bandas de renombres, de mucha trascendencia, tanto Caramelo Santo como Cruzando el Charco, que es una de las bandas que más está ascendiendo en todos los ranking, es una banda que ha llenado el Luna Park, es una banda que viene con un crecimiento muy importante y el tiempo lo va a decir”, contó el dialogo con LA ZERO, el funcionario de cultura.

“Nosotros estamos muy contentos con las dos bandas que se han podido concretar y también tuvimos el apoyo de provincia en esto que siempre uno lo rescata y lo trae a la luz porque parece que al ser gobierno de distinto color político no se puede trabajar en conjunto y bueno, en este caso no es así. Nosotros con provincia tenemos buena relación y nos han ayudado a poder traer éstas bandas para la fiesta de la primavera”, comentó Agustín Camandona.