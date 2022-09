Uno de los abogados de CFK dijo que los fiscales «no van a terminar bien»

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó hoy la exposición del principal defensor Carlos Alberto Beraldi en los alegatos por la causa Vialidad y cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

«Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien», subrayó el letrado al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de «una consecuencia de su actuar».

«Lo que hizo Beraldi es mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que cuando termine el juicio van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito», amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, enfatizó: «Son dos delincuentes que van a quedar fuera de la justicia». Además, definió al tribunal de la causa como «el tribunal del lawfare» compuesto por «los jugadores de fútbol» en referencia a los vínculos de los jueces con el exmandatario Mauricio Macri, y denunció la falta de «Estado de Derecho» en Comodoro Py.

«Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py, sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa. Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda deben estar con el imputado no con la fiscalía», cruzó.

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con las autoridades a cargo de investigar el intento de magnicidio contra la exmandataria y vinculó a la jueza María Eugenia Capuchetti con el diputado del PRO, Cristian Ritondo. También referenció al fiscal Carlos Rívolo como «el fiscal del lawfare».

«A mí Capuchetti no me va ni me viene y sus antecedentes me hacen acordar a Ritondo. Carlos Rívolo es un fiscal del lawfare, a mi criterio, todo lo que digo es mi opinión personal, y creo que están llevando la causa a un intento de homicidio cuando todo es mas grave», manifestó.

Segunda audiencia

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner comenzó este martes la segunda audiencia de alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Por esta causa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la actual vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy iniciaron su alegato con la respuesta a lo que la fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. “Construyeron una historia paralela para armar una operación de acusación que llaman el plan limpiar todo. El plan limpiar todo no existe”, dijo Beraldi.

Ese plan, según la fiscalía, fue la decisión del gobierno de Cristina Kirchner pocos días antes de terminar su segundo mandato en 2015 de pagarle todas las obras que se debían para luego cerrar las empresas. Los fiscales dijeron que la vicepresidenta estaba al tanto de todo eso. Lo hizo en base a mensajes del celular que le secuestraron al exsecretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido con los bolsos con nueve millones de pesos.

De allí señalaron que Cristina Kirchner se reunió con López en la quinta de Olivos y luego con Báez en Santa Cruz para que el paguen al empresario 537 millones pesos, a través de una resolución firmada el 25 de noviembre de 2015 por el exministro de Planificación Julio De Vido, para que después echen a los empleados y abandonen las empresas.

Beraldi explicó esas circunstancias. Dijo que solo hay cuatro o cinco mensajes que aluden a Cristina Kirchner. “Cualquiera sabe que si uno busca cuatro mensajes y busca construir una historia va a fracasar. Ella no aparece en ningún mensaje a ninguna de las personas. Son solo circunstancias de que van a ver a la señora, que me reúno, que no me reúno. Y en el punto más cercano es un mensaje de López con el secretario. Y tener una reunión de un secretario de estado con una presidente es algo rutinario””, dijo la defensa.

También señaló que a Báez no se le pagaron los 537 millones de pesos. Beraldi explicó que lo que dictó De Vido fue una resolución aprobada por todas las instancias administrativas pero que nunca se pagó. “La prueba de la fiscalía y de la Dirección Nacional de Vialidad muestra que el 25 de noviembre de 2015 no se realizó ningún pago a Báez. ¿De donde sacan eso los fiscales? Tampoco le pagaron el 26 o el 27. De los sistemas oficiales surge que los certificados están pendientes de pago. Eso esta en la causa”, señaló.

La fiscalía dijo que al 10 de diciembre de 2015 a las empresas de Báez no se le debía plata. Pero la defensa mostró planillas de que sí se le debían.

El punto último del plan limpiar todo que habló la defensa. Fue lo que la fiscalía marcó como una reunión de Báez y Cristina en Santa Cruz el 30 de noviembre. Luciani señaló que ese día la entonces presidenta llegó a la provincia en un vuelo para reunirse a la tarde con el empresario.

“Falso”, dijo Beraldi. El abogado dijo que Cristina Kirchner había llegado a Santa Cruz el día anterior. “Y el 30 de noviembre en horas de la tarde la presidenta viajó a la provincia de Río Negro, a Bariloche donde llevó adelante una serie de actos oficiales durante todo al tarde. ¿Cómo salen los Fiscales ahora de esto?”, dijo y se preguntó Beraldi luego de mostrar el video del acto.

De todas formas, el momento más saliente de la primera jornada de alegatos de la defensa fue cuando Beraldi comparó las causas de Cristina Kirchner con la que tuvo Juan Perón en 1956, un año después de ser derrocado por un golpe de estado. “A Perón le hicieron un proceso por traición a la patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina”, dijo y leyó párrafos del fallo de la Justicia en el proceso al ex presidente.

“Ampliada las declaraciones indagatorias de los procesados surge a lo que se refiere a todos los legisladores nacionales que los mismo actuaron de forma de absoluta sumisión y de temor al ex presidente y de sus personeros aprobando leyes bajo amenaza directa y leyendo textos ya redactados”, relató Beraldi. La referencia fue a parte de la acusación de la Fiscalía a Cristina Kirchner que sostuvo que el Congreso aprobó los presupuestos con las irregularidades en las obras públicas de Báez.

“Esas épocas fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse. No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción en la Justicia. Lo que millones de argentinos esperamos de este juicio es que se defina acorde a la ley”, pidió el defensor.

A su vez, la expectativa está puesta en saber si finalmente la propia Cristina Kirchner tomará la palabra durante esta jornada o la que resta el viernes, algo que es posible porque la vicepresidenta es abogada y puede ejercer su propia defensa. (Con información de NA)