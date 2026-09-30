Unidad 51: preventiva para 11 penitenciarios por presuntas torturas

El juez Juan Pablo Masi dictó la prisión preventiva de once agentes del SPB por hechos investigados en la cárcel de mujeres de Magdalena. Otros cuatro quedaron libres. La clave ahora está en la prueba que distingue las responsabilidades.

La causa por las presuntas torturas y abusos sexuales en la Unidad 51 de Magdalena dio un paso decisivo: la Justicia dictó la prisión preventiva de once agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Otros cuatro de los quince detenidos inicialmente recuperaron la libertad.

La resolución fue firmada el 28 de septiembre por el juez de Garantías Juan Pablo Masi. Además de mantener la medida de coerción sobre once penitenciarios, rechazó distintos planteos de nulidad formulados por las defensas.

El expediente, identificado como IPP 06-00-029771-26/00, investiga lo ocurrido el 3 de junio durante un procedimiento desplegado después de una pelea entre internas. La acusación sostiene que la intervención de agentes del penal habría derivado en hechos encuadrados provisoriamente como torturas, abusos sexuales agravados e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación incorporó declaraciones de internas, registros de lesiones, material audiovisual y documentación vinculada con el operativo. Las defensas discutieron especialmente si la prueba alcanzaba para establecer qué conducta concreta podía atribuirse a cada uno de los agentes.

La diferencia quedó en la prueba

La resolución separó las situaciones de los quince detenidos.

El fiscal Álvaro Garganta retiró el pedido de prisión preventiva respecto de Juan Antonio Juanena, Carlos Alberto Salice, Juan Manuel Villena y Facundo Sebastián Medina. Los cuatro recuperaron la libertad.

Para los otros once, Masi consideró que existen elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para sostener provisoriamente la existencia de los hechos y distintos grados de participación.

Los alcanzados por la preventiva son Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailín Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Miguel Ángel Eduardo Villota y Lucas Germán Dama.

No todos aparecen bajo la misma situación. El expediente distingue grados de intervención y eso será central cuando avance la causa.

También fueron rechazadas varias nulidades planteadas por las defensas. El juez entendió que los abogados conocían las imputaciones, habían tenido acceso al expediente y pudieron pedir medidas de prueba durante la investigación.

La prisión preventiva tampoco implica necesariamente que los once continúen alojados en establecimientos carcelarios. Masi dispuso que la medida pueda cumplirse bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una vez evaluados y aprobados los domicilios propuestos.

Hasta que ese trámite se complete, seguirán en sus actuales lugares de alojamiento.

La causa cambió de etapa, pero todavía está lejos de una sentencia.

Ya no alcanza con saber qué ocurrió dentro de la Unidad 51. Desde ahora, el expediente deberá responder algo más difícil: quién hizo qué y qué prueba alcanza para sostener cada acusación.