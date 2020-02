¡Una sonrisa que enamora! Ésta belleza marplatense, se refirió a “La Fiesta Inolvidable” y dijo que está disfrutando de su mejor temporada.

Jochi Quiles se encuentra en su temporada número nueve como parte de un elenco. En ésta oportunidad, lo hace junto a Flor de la V quien encabeza “La Fiesta Inolvidable” .

Jochi es una gran bailarina. Cada salida, deslumbra por su talento, pero también por su hermosa sonrisa. Claro que cuenta con un cuerpo para el infarto, pero su rostro, tiene algo especial que logra enamorar a cualquiera.

Por otra parte dijo que en el último año, hizo topless en Europa, pero que en su ciudad natal, por ahora no.

¡Dale Jochi, el verano se termina!

BUENO, SOS UNA DE LAS BAILARINAS DEL ESPECTÁCULO QUE ENCABEZA FLOR DE LA V….PRIMERO PREGUNTARTE ALGO QUE SIEMPRE ESTA AHI DANDO VUELTAS. ¿JOCHI ES TU NOMBRE O APODO? SI ES ESTO ÚLTIMO DECINOS PORQUÉ

-Mi nombre es Jorgelina, mi familia y amigos me dicen Jochi desde que era muy chica, hasta que en una de mis primeras temporadas los productores pusieron “Jochi Quiles” en mi foto de la marquesina y ahí me terminaron de bautizar, ahora todos me conocen así y me gusta!

¿COMO TE SENTÍS DENTRO DE LA OBRA Y ÉSTA QUÉ TEMPORADA ES DE TU PARTE ACÁ EN MAR DEL PLATA?

-Es mi temporada número nueve en la ciudad, y me atrevería a decir que es la que más estoy disfrutando artísticamente, el espectáculo es increíble, los directores Georgina Tirotta y Horacio Sansivero hicieron un trabajo impecable y la producción de Juan Alzua es un 10. Estoy súper cómoda y feliz con el proyecto.

¿COMO SE AGUANTAN LAS DOS FUNCIONES PORQUE SUPONEMOS QUE EN CADA SALIDA LOS NERVIOS ESTAN O EN TU CASO TE RELAJAS?

-Las dos funciones son duras, pero las vamos llevando. No sé si son nervios, pero hay algo que me sucede todas las noches, una sensación hermosa en ese momento en que está subiendo el telón, como de adrenalina que disfruto muchísimo. Salvo cuando van amigos o familiares que me pongo igual de nerviosa que el primer día!

¿CÓMO DEFINIRÍAS A FLOR DE LA V?

-Fabulosa!! Así le digo cada vez que la veo! Jaja. Está siempre impecable, es súper profesional y copada con nosotros. El equipo entero es un placer!

¿TE SUELEN PEDIR FOTOS A LA SALIDA DEL TEATRO? PREGUNTO PORQUE EN LAS REDES HOY TODOS SE HACEN MÁS CONOCIDOS.

-A veces sí, porque me conocen de otras obras en las que he trabajado, de instagram o simplemente me paran para felicitarme por mi trabajo, soy súper vergonzosa con eso pero es hermoso que reconozcan el esfuerzo y el amor que le ponemos a cada función.

¿LLEGAN REGALOS, FLORES DE ALGÚN PRETENDIENTE?…¿FAMOSO ANDA RONDANDO ALGUNO?

-Esta temporada no han llegado regalos todavía! Tampoco me gusta recibir flores, prefiero chocolates!! Ja,ja y famosos siempre hay dando vueltas peeeeero.. Una dama no tiene memoria.

¿COMO TE TRATA LA NOCHE DE LA FELIZ?

-La noche de la feliz es de las mejores, aunque esta temporada estoy súper enfocada en La Fiesta inolvidable y no estoy saliendo mucho, hay que cuidarse y comer sano para rendir al 100% y más haciendo doble función todas las noches.

¿YA CLAVASTE ALGÚN TOPLESS EN LA PLAYA?

-Hice por primera vez este año pero en las playas de Europa, en las playas de mardel aún no…

¿QUE ES LO QUE MÁS TE ELOGIAN?

-La sonrisa es lo primero

¿TU SONRISA CONQUISTA NO?

-Es lo que más me elogian asíque considero que sí!

¿TU ARMA DE SEDUCCIÓN?

-La sonrisa, claramente! Jaja

¿PROYECTOS PARA ÉSTE 2020?

-Con muchas ganas de que “La Fiesta Inolvidable” siga durante el año para que toda la gente que no pudo vernos en Mardel tenga la oportunidad de ver este espectáculo increíble asique vamos a hacer fuerza y pedirle todos a Juan Alzua que siga apostando a nosotros! Jaja y sino, también me gustaría hacer tele este año, en algún programa divertido como azafata o panelista!

¿CON QUIEN TE GUSTARÍA HACER UNA OBRA EN ALGUN MOMENTO?

-Trabaje con Moria y fue de las mejores experiencias que tuve, asique sin dudas amaría volver a hacer teatro con ella, o estar en su programa, es lo más!

¿TE GUSTARÍA IR A CARLOS PAZ O YA ESTUVISTE?

-Ya estuve, es una ciudad hermosa pero prefiero venir a hacer temporada a Mar del Plata, donde está toda mi gente, familia y amigos, para disfrutar de ellos además de trabajar.

¿A QUE VEDETTE ADMIRAS O QUE BAILARINA?

-Como bailarina admiro a Sole Bayona, soy su fan desde la primera vez que la vi, este año pude tomar clases con ella y la amo aún más! Jaja. Y como vedette, creo que ya casi no quedan, además de Carmen Barbieri y Moria que son iconos de la revista, no volví a ver artistas de su nivel, a todas les falta algo..

QUE TE SEDUJO SER ENTREVISTADA POR NUESTRA WEB Y, ¿QUE TE PARECEN NUESTRAS NOTAS?, ¿SOS DE LEERNOS? , ¿ALGO QUE TE HAYA LLAMADO LA ATENCION? …TE PREGUNTAMOS PORQUE MUCHAS DICEN QUE LAS NOTAS SON DIVERTIDAS Y PICANTES…

-Siempre los leo porque tiran muchas bombas y me entero de todo gracias a ustedes!! Jajaja además de que las notas son divertidas y es verdad, un poco picantes!

¿PORQUÉ HAY QUE IR A VER LA OBRA AHORA QUE SE VIENE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO?

-No es porque yo sea parte del espectáculo, pero realmente es imperdible! Es para toda la familia, van a ver una Flor de la V que se baila TODO, la parte de humor con Nazareno Mottola y Yayo es espectacular, la gente no para de reír, los cuadros musicales son súper aplaudidos, hay de todos los estilos y para todos los gustos por eso ganamos 4 estrellas de mar y la gente noche a noche nos banca con la sala llena, asique no se lo pueden perder, hay entradas de precios variados para que todos puedan venir!

¿QUE TE GUSTARÍA AGREGAR?

-Que los invito a seguirme en @jochiquiles para conocer un poquito más de mí y que estamos de martes a domingo a las 22hs y 23.55hs en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, Pueden seguir también @lafiestainolvidable para ver un poquito del backstage con vídeos en vivo. Gracias!!