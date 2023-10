Una seguidora expuso a Paula Chaves y no le quedó otra que contar cuál es su mayor fobia

Paula Chaves interactúa mucho con sus fanáticos a través de sus redes sociales y se preocupa por responderles cuando le escriben. Así fue como recientemente le tuvo que rendir cuentas a una seguidora y decidió compartir el mensaje con toda su comunidad para que puedan conocerla en profundidad. Resulta que la modelo ‘decepcionó’ a una señora que la seguía desde hacía mucho tiempo con una cuestionable actitud y se lo hizo saber a través de un mensaje directo de Instagram: «Desilusión con vos Paula, el otro día te encontré en Ezeiza en el ascensor y cuando te dije Paula no subiste y te fuiste por las escaleras» comenzó el reclamo. «Puedo entender que estés cansada de que te molesten pero no éramos multitud, solo mi marido y yo, me emocioné cuando te vi porque te sigo hace muchos años y adoro tu familia. Una pena. No te iba a pedir nada solo verte y soy una persona mayor muy desilusionada» continuó. La modelo, lejos de ignorarla, le dio explicaciones: «Ay dios Liliana. Soy claustrofóbica. Odio los ascensores» respondió. Ya más tranquila, la seguidora volvió a escribirle: «Está bien, lo siento, pero me emocioné cuando te vi. Adoro tu hermosa familia. Mi marido dice que te asusté. De verdad me retracto de lo que te dije y sos mucho más linda en persona». «Dudo mucho antes de subir a los ascensores, trato de animarme pero el miedo me invade» agregó la esposa de Pedro Alfonso en la captura de pantalla que compartió en la sección de historias de su cuenta de Instagram y expresó «los malos entendidos que me trae ser fóbica».