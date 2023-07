Una persona del entorno de More Rial, confesó ser responsable del robo en los camarines de “LAM”

Todo sucedió a comienzos de junio, cuando la hija de Jorge Rial, fue indirectamente acusada de robar al asistir como invitada a “LAM”, luego que las panelistas del programa denunciaron que alguien se llevó del camarín que compartían, maquillaje, dinero en efectivo y que incluso, realizó compras con tarjetas de crédito. A su vez, en ese entonces, Angel de Brito en la radio recalcaba que “es un episodio que no es común, que te roben en un camarín de un canal, a mí no me pasó nunca. Ese día no había mucha gente, vinieron Luisa Albinoni que entró directo al estudio y Morena Rial había estado en ese camarín pero las cámaras de seguridad están en los pasillos”.

Y ahora, la ex niñera que trabajó con More ocupándose del pequeño Francesco de 4 años, confesó hablando en Crónica , en el programa de Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, que fue ella quien robó en los camarines de “LAM” cuando acompañó a la hija del periodista al programa.

La confesión tuvo lugar en la emisión de este sábado en “El Run Run”, cuando la joven del entorno de Morena Rial confesó que fue parte del polémico robo. La ex niñera y actual amiga de la hija de Jorge, se sinceró sobre el caso y explicó por qué tuvo ese accionar. “Estoy amenazada” dijo Diana Pedano, tras haber admitido ser una de las que robó objetos y tarjetas en los camarines de LAM en el canal América. Al aire del programa, llamaron a Mónica Farro, una de las víctimas, y si bien la perdonó, quiso saber quién impulsó a Daiana a robar.

Ante eso, la joven no quiso entrar en detalles, pero dijo que las compras las hicieron varias personas. “Sé quién hizo el robo de LAM, fueron dos mujeres. No estaba premeditado. No voy a dar nombres, en LAM saben quiénes fueron. Pero yo soy más gente (que ellas) y me hago cargo», explicó.