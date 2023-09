Una parodia a Barbie, guiños a la programación de América y el baile de Pampita: así fue la apertura del Bailando 2023

Algunas cosas cambian para que otras nunca cambien. Fue así que lo primero que se vio de este nuevo ciclo fue un guiño a la historia de Video/ShowMatch a través de una parodia a Barbie, la película de moda de este año. Con las voces cambiadas sobre la acción actuada por Margot Robbie y Ryan Gosling se escucharon chistes argentinísimos, algún que otro shout-out a Lionel Messi, bromas internas mezcladas con la realidad sociopolítica y algunas burlas con el conductor como objetivo, ya sea sobre su actual soltería, su último tatuaje y los cambios en su vida empresarial.

Entre las escenas de Barbie, se colaron algunos inserts que sirvieron como saludo a la programación de América. Así, apareció Alf cantando la canción de Marolio, Ángel de Brito desde LAM desmintiendo que Barbie participaría del Bailando, Mariana Fabbiani conduciendo DDM, Karina Mazzocco en A la tarde, Pamela David en Desayuno Americano, Antonio Laje desde Buenos Días América, Florencia de la V en la conducción de Intrusos, Fer Dente deseándole buena suerte a Tinelli desde Noche al Dente, Rolando Graña y María Belén Ludueña al frente de América Noticias y Luis Ventura diciendo en Secretos Verdaderos que el nuevo programa estaría conducido por “el doble de Marcelo”.

Sobre el final del clip basado en la película dirigida por Greta Gerwig, una voz anunció: “Ahora sí, señoras y señores, llega Marcelo por América”. Corte y la acción pasó al estudio. En penumbras, con un escenario y paredes led iluminando sus siluetas con detalles blancos y efectos de movimiento, un cuerpo mixto de bailarines calentó la pista y la primera canción que sonó en el estudio fue “I’m Good (Blue)”, de David Guetta y Bebe Rexha. En ese momento, las luces viraron hacia el azul y rojo, un probable guiño “cuervo” del conductor, para luego dar lugar al rosa y al reggaetón de Daddy Yankee y Nicky Jam (”Muévelo, muévelo”) para transformar la coreo.

A continuación fue el momento de Flor Vigna, quien empezó despuntando su faceta como cantante (con un fragmento de “Eres tú”, canción que grabó con Rodrigo Tapari) para después ponerse a la par de los bailarines y tirarse unos pasos sobre el ritmo de su tema “Rumba”.

De rojo y espléndida, luego hizo su ingreso Carolina Pampita Ardohain, que antes de ser una vez más jurado del reality show mostró toda su gracia para la pista y bailó sobre la versión de Tina Turner de la canción “Proud Mary”, desplegando todo su encanto con una coreo jazzera y con mucho swing.

Cuando Pampita dejó la pista, todo se volvió technicolor con un cuadro de Exabrupto de color, la performance de Alfredo Segatori en la que combina danza conteporánea con artes plásticas. En el centro y rodeada de bailarines coloridos, una particular cantante de punta en blanco aunque con el torso cruzado por pintura roja, hacía gala de su poderío vocal y sorprendía a todos en el estudio.

Después apareció el cantante cordobés Luck Ra, quien con su look de pelo cortito turquesa y musculosa blanca pareció hacerle un homenaje a su coterráneo Rodrigo. Pero no cantó temas del Potro, sino que fue con un meddley de dos propias: “Ya no vuelvas” (el tema que grabó con Ke Personajes y La K’onga) unida a “La morocha”.

Después Paula Chaves salió a relucir sus habilidades en la danza y tiró pasos sobre un enganchado de “Dance The Night” (tema que Dua Lipa hizo para la banda sonora original de Barbie) con “Te Cura” (María Becerra).

El final fue a puro RKT, el ritmo que ya dejó su ghetto y que ahora está tan de moda que llegó a sonar en la apertura de Tinelli. Después de un homenaje en clave contempo a la Scaloneta y su campeonato del mundo obtenido en Qatar, apareció BM para cantar su hit “M.A”. Y por último, Callejero Fino hiló “Le doy perreo” a la “DJ TAO Turreo Sessions #723″ para terminar de calentar la pista. “Free L-Gante”, gritó para despedirse y pedir por la libertad de su amigo. Ese fue el pie para que volviera a sonar una vez más el “Twist and Shout” beatle, seña inequívoca para que Marcelo Tinelli haga su aparición en el estudio y de inicio a una nueva temporada de su ciclo.

FUENTE: TELESHOW