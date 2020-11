Una mujer de Tornquist que contuvo a la niña de (2) años que ‘olvidaron’ sus padres de Pigüé, se expresó en las redes.

(Por Ciudad Noticias); la mujer que contuvo a la pequeña de (2) que sus padres oriundos de PIGÜÉ, se ka ‘olvidaron’ en el balneario de Tornquist, se expresó en su cuenta de Facebook.

Hoy por la tarde, siendo las 18:30 hs aproximadamente, estaba en Parque Norte con mi hijo, por subir al auto para regresar a casa luego de pasar un lindo día. En ese momento veo a una nena de 2 años llorando desconsoladamente, en el sector de camping junto a la escalera. Me acerco y escucho que dice mami, no la encuentro ( con su vocabulario escaso). Rápidamente le hago upa y comienzo a preguntar a las personas que estaban cerca y nadie la conocía. Luego de recorrer varios lugares con otras personas y realizar averiguaciones todo indicaba que la.familia se había retirado ya del lugar…..olvidandose a la pequeña. En ese momento se me pasaron tantas cosas por la cabeza….tenia a upa una nena , que.no hablaba nada, y tratando de estar tranquila y no largarme a llorar. Por suerte ella se olvido rápido de su angustia y estuvo muy tranquila, jugando con todos nosotros, a los cuales nos compró enseguida ya que es hermosa y muy vaga….No.voy a dar juicios de valor sobre éstos padres, me quedo.con lo positivo: el grupo de gente que se armó para contener a la nena : personas de Bahía que no sé.su nombre, Antonia Diaz y familia, a Juany Graff y señora que se pusieron a disposición en la cantina, regalandole helados y lo que quisiera para que esté contenta.y no piense un rato en su mamá, a la policía que actuó eficazmente y a Hugo que puso a disposición las cámaras para dar con la patente del auto de los padres( dato aportado por unas personas que habían estado cerca durante el día) Todos hicimos.guardia hasta que siendo las 20:30 hs más o.menos se produjo el reencuentro.y pudimos volver con un final feliz.