Una mujer asegura que Nicolás Cabré vive una doble vida y los detalles lo dejaron contra las cuerdas: “Era real”

Nicolás Cabré habría presentado a Jazmín Macino, productora y stage manager, y la novedad empezó a recorrer portales, programas de televisión y redes sociales. Así fue como llegó a oídos de Arianna Surur, artista plástica que también estaría en pareja con el actor.

Sorprendida por la noticia, Arianna se puso en contacto con Majo Martino y se enteró de la verdad. “Me contactó por Instagram una chica que es artista y se llama Arianna Surur y lo primero que hizo, después de presentarse, claro, fue preguntarme si esa información que estaba dando vueltas sobre Cabré era cierta, si era real. Y yo le dije que sí, que se había dado porque era verdad”, reveló la periodista.

La versión de una de las supuestas novias de Nicolás Cabré

“Esta chica estaba bastante compungida, y nosotros no cuestionamos ninguna actitud de los hombres, cada uno hace lo que quiere, lo que pedimos es que no hagan sufrir a estas chicas. Lo que me dijo Arianna es que ella está saliendo hace meses que sale con Nicolás Cabré, que se la presentó a la familia como su nueva novia, y que incluso hasta llegó a comer con su hija”, detalló.

“A ella le cuesta creerlo porque hace rato que está con él, e incluso estaba en el exterior por sus actividades artísticas y él le pidió que viniera para seguir acá con el romance. Hace un tiempo entraron como en un impasse, precisamente, por algunas cosas que se había enterado, pero después decidieron darse una nueva oportunidad y ella pensaba que estaban consolidados como pareja”, concluyó Majo.