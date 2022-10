Una morocha Mundial: La “China” que intentó conquistar un jugador de la selección que estará en Qatar 2022

(Por Ciudad Noticias): En una nueva edición de la “Chica de la Semana”, conocerás a una explosiva morocha que vive en el sur de la provincia de Buenos Aires. Le dicen “China” y al igual que la novia de Rusherking, parece que los famosos, están tras sus pasos.

Ella se define como sexy y le gusta estar todo el día con looks atractivos, además, le seduce provocar todo el tiempo.

La “China”, radicada en la ciudad de Bahía Blanca, aseguró que varios futbolistas quieren estar con ella y si bien tuvo momentos fogosos con jugadores de Olimpo de esa ciudad, aseveró que un reconocido jugador y delantero que será parte de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, le ha escrito en reiteradas oportunidades para tener algo clandestino.

“Lautaro Martínez es de acá, de Bahía Blanca. Me escribió un par de veces pero nunca pudimos concretar. Es divino, me encanta y siempre me gustó. Cuando la selección jugó en cancha de Boca, me invitaron, fui a ver el partido, pero no llegamos a estar”, aseguró La “China”.

*¿DE DONDE SOS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE?

-Soy del sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca y nací bajo el signo de sagitario.

*ESTE SEGMENTO LO LEE GENTE DE TODO EL PAIS. ¿QUE LES DIRÍAS A AQUELLAS PERSONAS QUE LES GUSTARÍA CONOCER TU CIUDAD?

-Que amo mi ciudad, que vengan a conocer porque la noche y todo en general es muy lindo.

*¿NO INTENTASTE NÚNCA ANOTARTE ALGUN REALITY COMO GRAN HERMANO?

-La verdad que no porque uno siempre piensa que es algo imposible.

*TE DEBEN LLOVER PROPUESTAS POR INSTAGRAM, PERO…¿ QUE FUE LO MAS LOCO QUE TE OFRECIERON?

-Si es verdad, siempre me escriben para hacer fotos y otras cosas además de proponerme hacer videos pornos, ja,ja.

*COMO ES TU PERSONALIDAD.

-Soy muy simpática, siempre muy sensible, y a veces muy enojona.

*PREFERIS MAR, O SIERRAS.

-Mar, siempre.

*UN ANIMAL CON EL QUE TE SIENTAS IDENTIFICADA Y PORQUE.

-La cabrá porque es libre. En el horóscopo chino soy cabrá y me gusta ser libre.

*¿TE CONSIDERAS UNA MUJER CELOSA?

-Soy muy celosa, hasta con mis amigas, ja,ja.

*ARRIBA O ABAJO

-Arriba.

*TRAGAR O ESCUPIR

-Escupo

*¿QUÉ FANTASIA TE VOLÓ LA CABEZA Y CUAL TE GUSRARIA CUMPLIR?

-Hasta ahora ninguna.

*UNA FAMOSA ARGENTINA CON LA QUE PASARIAS UNA NOCHE MUY HOT

Siempre tuve la fantasía de estar una noche con una mujer… he estado pero por mi trabajo.

*TU ARMA DE SEDUCCIÓN

-Me visto siempre sexi, soy muy provocativa..

*QUE TE GUSTARIA AGREGAR PARA CERRAR LA NOTA.

-Solo que gracias por elegirme, nunca pensé que con mis 42 años, casi 43, iba ser la Chica de la Semana en una web. ¡Gracias!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naty China Good (@naty_china_good_)

