''¡Una mano!'', Guido Süller y un escalofriante hallazgo a orillas del río en plena cuarentena

Desde un camping en Zárate, Guido Süller cumple con la cuarentena obligatoria. Sin embargo, a orillas del río se topó con un escalofriante hallazgo.

Guido Süller cumplió parte del ”aislamiento social, preventivo y obligatorio” sancionado por el presidente Alberto Fernández en un camping en la localidad de Zárate a orillas del Río Paraná.

Desde su cuenta personal de Instagram fue documentando todas las situaciones que fue viviendo en su estadía allá. Mientras que algunas hicieron reír a sus seguidores, otras los preocuparon y los pusieron en alerta por la vida del actor.

Uno de ellos fue tomado con humor hasta por el propio Guido Süller quien incluso bromeó con el viral del momento al toparse con un yacaré en las cercanías del camping. ”Bueno, acá sigo en mi cuarentena a orillas del Río Paraná donde estoy viendo absolutamente de todo”, comenzó Guido. Segundos después, su cámara diviso al animal asustando al tripulante de cabina. ”No puede ser, si no hay acá ¡Es muy grande!”, reaccionó.

No obstante, tiempo después Guido volvió a compartir otro registro de sus escalofriantes hallazgos en el Río Paraná. Esta vez no se trató de un animal sino de algo mucho más extraño e incomprensible. ”No, si más cosas no me pueden pasar ¿Estaré volviendome loco? ¿Ustedes ven lo que yo estoy viendo?”, escribió acompañando al video.

En su filmación se puede ver a un objeto negro flotando en medio del río y al lado de él lo que parece ser la mano de alguien. ”¿Qué es eso? ¿Qué está flotando? Estoy soñando, esto es una pesadilla, eso es una mano ¡una mano!”, indicó desesperado y al borde del llanto Guido Süller.

El video logró alcanzar más de 20 mil reproducciones en apenas tres horas de haber sido compartido y una infinidad de comentarios de sus seguidores preocupados por la situación.