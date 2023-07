Una leve mejoría en el cuadro de salud de Silvina Luna devuelve la esperanza a su entorno familiar

El estado de salud de Silvina Luna, continúa siendo un tema de preocupación y sus amigos y familiares están atentos a cada novedad que surge sobre su cuadro, más aún tras los momentos dramáticos que tuvo que atravesar en los últimos días.

Afortunadamente, en “Intrusos” confirmaron que Silvina Luna tuvo una esperanzadora reacción con su hermano, la cual es sumamente favorable teniendo en cuenta la delicada situación en la que se encuentra la modelo.

En el ciclo de América, el cual conduce Florencia de la V, fue Guido Zaffora quien reveló un dato muy positivo en torno al estado actual de la modelo, el cual obtuvo tras una charla con Fernando Burlando, el abogado que representa a la actriz.

Según los dichos del panelista, pese a estar en terapia intensiva y encontrarse entubada, la ex Gran Hermano ha logrado comunicarse con su hermano y su círculo cercano mediante señas, una mejora sumamente favorable para los especialistas que la están tratando.

“Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida.”