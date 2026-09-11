Una joven sufrió un accidente en el acceso a Tornquist

Alrededor de las 22:00 de éste jueves los Bomberos Voluntarios acudieron a un llamado de emergencia por un accidente ocurrido en el acceso a Tornquist desde la Ruta Provincial 76.

Al llegar al lugar, se constató la caída de una joven, cuyos datos no trascendieron, que circulaba en motocicleta marca Honda y por causas que se desconocen perdió estabilidad. La joven utilizaba casco y fue auxiliada en un principio por peersonas que transitaba por el lugar.

De inmediato arribó al lugar una dotación de los Bomberos Voluntarios de Tornquist, móviles de la Policía Comunal y una ambulancia del hospital municipal que procedió al traslado de la persona accidentada.

También colaboró personal de transito que contribuyó a preservar el lugar.

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