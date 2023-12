Una fuerte denuncia recayó sobre María Becerra por un cuestionable accionar: los detalles

María Becerra es una de las cantantes con más éxito del país en la actualidad y en una entrevista hace meses atrás contó que su vida está llena de protocolos y que tiene que avisar a sus custodios hasta cuando va al supermercado. Ahora, salió a la luz una denuncia que realizaron sus vecinos por un cuestionable accionar que repite a diario.

La situación trascendió luego de que lo diera a conocer Juan Echegoyen en Mitre Live: «Una fuerte denuncia contra María Becerra, denuncia que hacen vecinos, que a partir de este momento va a ser pública. Ahora los vas a escuchar a los vecinos de María Becerra indignados con una situación puntual, que tiene que ver con el uso indebido del espacio público. Ellos están enojados con la cantante y con todo el séquito, toda la gente que está con ella, la gente de seguridad», adelantó.

Luego, procedió a reproducir las notas de voz de los denunciantes: «En mi barrio, en Vicente López, estamos con una situación hace un tiempo ya. Resulta que se mudó María Becerra acá al barrio, junto con su novio. Es una situación que no se aguanta, en un principio hubo un par de fiestas, un poco de ruido», comenzó.

«Después, el gran problema que tenemos es que pusieron una seguridad privada de ellos, que no te dejan estacionar en la zona, pusieron un vallado, siempre tienen autos estacionados en la vereda cortando el tránsito. La verdad es que es una zona donde hay muchos colegios, gente que pasa caminando, chicos, cochecitos y se los ve esquivando por la calle porque están los vehículos cortando el paso peatonal» continuó.

«La verdad es que la situación no gusta, se comenta mucho eso por los grupos de WhatsApp del barrio, ya resulta una falta de respeto… Es un barrio tranquilo, donde no hay conflictos entre los vecinos, lo bueno es que todo el mundo respeta al que tiene al lado, pero en este caso no sé quién se cree. Yo entiendo que ella puede tener su casa, su tranquilidad, pero no tiene que molestar a los vecinos. Las reglas no son así y genera cierta disconformidad con la gente» agregó, con indignación.

Pero eso no fue todo, otro vecino se sumó a la denuncia y contó su experiencia: «Soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle, en un lugar permitido, frente a su casa, porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos. Sus vehículos los estaciona sobre la vereda y no deja pasar un cochecito de bebé».