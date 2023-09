Una cámara oculta registró todas las irregularidades del consultorio de Aníbal Lotocki

La polémica gira en torno al Dr. Aníbal Lotocki luego del fallecimiento de Silvina Luna. Pero al parecer, el escándalo lo venía rodeando hace mucho tiempo. En el año 2009, el periodista chileno Pancho Saavedra realizó un trabajo de investigación en el consultorio donde él operaba. El lugar donde recibía a sus pacientes y los intervenía era nada más y nada menos que el departamento de quién entonces era su pareja, la modelo Pamela Sosa. Según reveló el comunicador, asistió al sitio simulando estar interesado en sus servicios. Tomó un turno e ingresó con cámaras ocultas en sus lentes y en el botón de la camisa. «Nos percatamos de que no estaban las condiciones de salud mínimas. Era un departamento sin higiene, no era un pabellón quirúrgico. Había un perro que saltaba, que era el perro de Pamela Sosa» reveló Saavedra en diálogo con A la tarde. «En un momento me dice, sacate la ropa y yo me voy a preparar las cosas al baño y se va a preparar esto al baño y eran como botellas de gaseosa de litro y medio y él iba haciendo estas mezclas y eso era lo que le inyectaba a la gente» continuó su escalofriante relato. «Él dijo que era meta-crill pero lo que yo pude investigar en ese reportaje era que se trataba de una sustancia odontológica, que la mezclaba con silicona» detalló y agregó: «Era una sustancia absolutamente invasiva, era un veneno que se pone muy duro y se va necrosando en el cuerpo de las personas». Este informe lo realizó en el año 2009 y terminó en la Justicia. Lotocki empezó su carrera en Misiones y después de que murió Romina, la primera víctima de la que trascendió el caso, se fue a operar a Chile y después de la investigación de Pancho le prohibieron el ingreso en ese país y vino a trabajar a la Argentina.