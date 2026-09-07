Una Bandera para Sierra: comienza el concurso para elegir el nuevo símbolo de la localidad

Tornquist Municipio invita a la comunidad a participar de "Una Bandera para Sierra", el

concurso destinado a crear la Bandera Oficial de Sierra de la Ventana, un símbolo que

represente la identidad, la historia y los valores de la localidad.



La convocatoria, reglamentada a través de la Ordenanza Municipal N° 3825/24, está

dirigida a personas mayores de 13 años, residentes o nativas de Sierra, así como

también a instituciones de la ciudad.

Los trabajos podrán presentarse del 7 al 18 de septiembre en el Centro Cultural, a

donde se pueden comunicar por WhatsApp al 2914291483 o por mail a

[email protected].

Las bases y condiciones se pueden conocer ingresando en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1jwS5ByZvArA4J4x1Zj1oZTJNsANqSxLW/view?usp=sh

aring

El proyecto seleccionado será distinguido con un premio, reconociendo la propuesta

que mejor represente la identidad de la localidad.

Desde el Municipio se invita a vecinos, vecinas e instituciones a sumarse a esta

iniciativa y formar parte de la creación de un nuevo emblema que identificará a Sierra

en los años venideros.