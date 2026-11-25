(Por Ciudad Noticias): Clarisa Rivas no necesita votar en contra de la destitución de Matías Nebot para favorecer su continuidad al frente del municipio. Le bastaría con no presentarse mañana al recinto, siempre que se mantengan los restantes posicionamientos legislativos que trascendieron durante las últimas horas.

La eventual ausencia de la concejal justicialista adquiere una importancia determinante en términos numéricos, pero también abre una discusión jurídica respecto de la posibilidad de incorporar a su suplente, Nicolás Daniel Urtizberea.

El plazo legal venció el 18 de noviembre

El artículo 250, inciso 2, de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece una anticipación mínima de ocho días para la convocatoria de los concejales a la sesión especial.

Teniendo en cuenta que la sesión fue convocada para este jueves 26 de noviembre, el plazo correspondiente venció el pasado miércoles 18.

Si Urtizberea no recibió oportunamente la citación, su incorporación al recinto podría ser cuestionada desde el punto de vista jurídico.

Además, una eventual solicitud de licencia presentada por Rivas mañana mismo deberá ser considerada por el cuerpo deliberativo, conforme al artículo 63 de la mencionada legislación.

Existe otra particularidad: la convocatoria oficial contempla un único punto en el orden del día, correspondiente al juzgamiento de la responsabilidad política de Matías Nebot.

Si bien la normativa contempla la incorporación de suplentes ante licencias de los titulares, no resuelve expresamente cómo debe proceder el cuerpo ante un reemplazo de último momento en una sesión de estas características.

La ausencia tendría el mismo efecto que un voto negativo

Mariano Mansilla ya presentó formalmente su excusación para intervenir en el procedimiento, argumentando que no corresponde actuar como testigo durante la investigación y posteriormente como juzgador.

Si Nicolás Catalano modifica su posicionamiento respecto del 23 de octubre y Clarisa Rivas se ausenta, quedarían nueve votos favorables a la destitución, siempre que los restantes concejales mantengan sus posiciones.

La legislación exige diez.

En ese escenario, ni siquiera sería necesaria la incorporación de Urtizberea para que Nebot permanezca en el cargo.

La responsabilidad institucional de Rivas

Existe una diferencia sustancial entre la excusación presentada por Mansilla y una eventual ausencia de Clarisa Rivas.

Mientras el primero fundamentó por escrito su decisión de no intervenir en el juzgamiento, Rivas participó activamente de la investigación y respaldó la calificación de gravedad de los hechos.

Incluso, según información de Ciudad Noticias, fue una de las principales impulsoras de la conformación de la Comisión Investigadora, junto a un abogado de su entorno.

Si finalmente no concurre, corresponderá conocer los motivos de su ausencia, particularmente porque su participación resulta determinante para alcanzar la mayoría exigida por la legislación.

Una multa del 30 % de la dieta

El artículo 251 contempla una sanción económica equivalente al 30 % de la dieta del concejal que se ausente injustificadamente de una sesión de estas características.

Sin embargo, esa eventual sanción no modificaría el resultado de la votación.

La discusión, por lo tanto, excede la posibilidad de que Urtizberea ocupe transitoriamente la banca.

Mañana, la presencia o ausencia de Clarisa Rivas podría tener tanta incidencia como el sentido de su voto. Y los fundamentos de esa decisión tendrán relevancia pública, especialmente por la responsabilidad que asumió al impulsar el procedimiento que puso en discusión la continuidad del intendente.