Una actriz de Elite sería la tercera en discordia entre Tini y Yatra

En plena cuarentena obligatoria, la pareja de Tini Stoessel y Sebastián Yatra no atraviesa la mejor realidad porque cada uno está en su país de origen junto a sus familias y no pueden verse. En este marco surgieron rumores sobre una infidelidad y posterior separación que aún no se confirmó pero la cantante alejó todos estos chismes afirmando que todo continúa muy bien.

En el presente, Rodrigo Lussich, flamante incorporación en Intrusos, afirmó que la distancia entre los jóvenes es real pero se suma una tercera en discordia llamada Danna Paola, la actriz que integra el elenco de una prestigiosa serie de Netflix: “Es una actriz mexicana muy reconocida. Protagonista de Elite . Hoy por hoy, hay que decir que es más estrella que Tini, es así”.

Lo llamativo fue que en un vivo, Tini Stoessel habló sobre el amor y afirmó “¿quién no sufrió por amor? Cuando uno toma la decisión de enamorarse, corre el riesgo de sufrirlo o tal vez no. Uno nunca sabe, tampoco paralizarse. El miedo paraliza y no te deja avanzar, no está bueno eso”.