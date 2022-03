Una a una las “amenazas” de Jorge Rial a personajes del medio y las mujeres que “canceló” para siempre

Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Nazarena Vélez, Marcela Tauro, Pampito, Marianela Mirra y Marina Calabró son algunas de las figuras a quienes el exconductor de Intrusos defenestró.

Tras la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, el exconductor de Intrusos se mostró molesto con aquellos colegas que trataron el tema en sus programas y pidió respeto por su familia. Lo que más enojó al periodista fue que se hablara de una “tercera en discordia” como motivo de la ruptura y amenazó a quienes hablaron y opinaron de su intimidad.

Según comentó Rial, a una de las hijas de Pereiro le afectó algunas noticias que circulaban sobre su madre y su marido, por lo que marcó que ese era el límite. A tal punto que no tuvo reparos a la hora de apuntar contra quienes en algún momento fueron sus compañeros.

Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Nazarena Vélez, Marcela Tauro, Pampito, Marianela Mirra y Marina Calabró fueron algunos de sus blancos y a cada uno los “atendió” de forma diferente, con amenazas y destratos.

En el estreno de su programa “Socios del Espectáculo”, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich trataron el tema de la separación y entrevistaron a Pereiro, algo que no le causó mucha gracia a Rial, quien lanzó una picante advertencia.

“Yo si fuera Pallares estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí. No hay problema. ¿Quién dice que mañana no los leo?”, comenzó el periodista en si programa radial “Argenzuela”.

Luego, fue por más y acusó a su antiguo compañero de infiel: “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilom… El amor es así”.

“Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación pero hay cosas… ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, expresó Rial.

RODRIGO LUSSICH SE QUEBRÓ CON LAS AMENAZAS DE RIAL A PALLARES

Por su parte, Lusshic se quebró al hablar de las amenazas que recibió Pallares de parte de Rial. “Esta semana mi compañero fue víctima de una extorsión en un medio de comunicación. Eso es lo que no va más”, comenzó al aire de Por si las moscas.

«Lo que hizo Jorge Rial en su programa de radio fue un hecho extorsivo. Yo no estoy de acuerdo con la política de la cancelación, pero lo que sucedió fue gravísimo e imperdonable”, sentenció Rodrigo.

«Lo que pasó fue muy doloroso. Con él tenía una muy buena relación… No esperaba semejante ataque artero, dolorosísimo, que no tiene lugar bajo ningún punto de vista”, continuó.

“Fue premeditado. No había un motivo para semejante reacción. No lo habría de ninguna manera. Había una intensión de opacar nuestro debut. Me quiebro un poco porque me tiene muy movilizado”, se sinceró Lussich.

JORGE RIAL FUE DURÍSIMO CONTRA PAMPITO

El periodista se cruzó fuertemente con el panelista Pampito, quien contó detalles de la ruptura. Lo acusó de periodista “acosador” y lo ninguneó: “No se ni cómo te llamas”. A lo que el panelista de ‘Momento D’ se defendió: “Fui muy respetuoso”.

«Romina la está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar”, dijo en su momento.

Además, lo ninguneó: “Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen”.

NAZARENA VÉLEZ PASÓ UN MAL MOMENTO POR JORGE RIAL

Nazarena Vélez debutó el martes como panelista de LAM, el ciclo de Ángel de Brito que se mudó a la pantalla de América TV. Y en el arranque, la actriz ya dio qué hablar cuando contó las amenazas que recibió de Jorge Rial en distintos momentos de su vida.

«Revisó la basura de mi casa cuando se hablaba de mi adicción. Buscaba droga en la basura y dónde compraba pastillas. Mis hijos eran chiquitos, porque estamos hablando de 2009″, rememoró Nazarena y remarcó lo de sus hijos, ya que él pidió respeto por la suyas y las de Romina Pereiro.

Luego, se detuvo a resaltar que le llama la atención que “no tenga espalda”. “Me acuerdo que yo le hice una nota y le pregunté ‘vos qué sos’. Me dijo ‘yo soy un mercenario’. He visto como en ‘Intrusos’ le decían a Gerardo Sofovich que iban a mandarle un pájaro carpintero, burlándose de la amputación de la pierna”.

Y contó un hecho que la marcó. “Una vez, por medio de Gerardo Sofovich, me llamó y me preguntó ‘cuánto medís’. Yo le dije ‘1,73′ y él me dijo ‘bueno, ya te estoy preparando el cajón’. El programa empezaba a la 1 y me hizo mierda, como muchas veces”, reveló y dejó a todos sorprendidos.

Ante las palabras de Nazarena, Rial reaccionó y se metió con el exmarido de la actriz, quien se quitó la vida. “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente”, lanzó Rial en referencia al suicidio de Fabián Rodríguez en 2014.

JORGE RIAL FUE LAPIDARON CON MARCELA TAURO POR UNA PELEA CON LA NEGRA VERNACI

A fines de febrero, una fuerte pelea entre Jorge Rial y la Negra Vernaci sorprendió en el mundo de la farándula. El periodista fue confirmado como nuevo conductor de ‘Sobredosis de TV’, decisión que Vernaci lo tomó como una “falta de códigos”, ya que la periodista era la anterior conductora del ciclo.

La noticia de que Rial era el nuevo conductor molestó a Vernaci y la periodista cruzó al ex Intrusos en los pasillos que comparten Radio 10 con Radio Pop y se dijeron de todo.

Los periodistas se pelearon a raíz de que Jorge ocupará el lugar de Vernaci en C5N

Vernaci le habría dicho a Rial: “Vamos a hablar ahora”, a lo que el conductor le dijo que no podía. La Negra subió el tono: “Que vamos a hablar cuando vos queres. Que pedazo de garca que sos”. Además, contaron desde LAM que la Negra abandonó el lugar diciéndole: “Forro, pelotudo, fracasado”.

“Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo. No tengo que avisarte que voy a hacer el programa”, le habría dicho el periodista a Vernaci. La Negra había expresado al aire que hubiera sido un buen gesto que Rial se contactara con los anteriores conductores, por una cuestión de cógidos, explicaron desde LAM.

Luego, contaron que la Negra había pedido hablar con Jorge y él contestó ‘que me llame por teléfono’. Esto habría enfurecido a Vernaci, quien luego cara a cara le lanzó: ‘Vos no me podés decir que te llame por teléfono’”. A lo que Rial, le habría contestado: “Yo te puedo decir lo que quiera, ¿quién sos? Vos no sos nadie, te digo lo que se me canta el culo”.

Marcela Tauro, examiga y compañera de trabajo de Jorge Rial, dio la noticia de la pelea al aire y al periodista no le gustó nada y acusó a Tauro de tener mala información y problemas de dicción. La panelista no se quedó callada y le dijo que la estaba discriminando, como siempre a las mujeres del medio.

El ex conductor de ‘Intrusos’ lanzó un fuerte tweet dirigido a Tauro, pero sin mencionarla. “No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien” escribió Rial, burlándose de problemas de habla y vocabulario por parte de la periodista.

Rápidamente, Tauro contestó, aludiendo que la estaba discriminando. “Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR” expresó Marcela.

NIÑA LOLY Y MARIANELA MIRRA, LAS MUJERES QUE JORGE RIAL “CANCELÓ” Y NO SE LAS VIO MÁS EN LOS MEDIOS

Desde que Jorge Rial se separó de Mariana Antoniale, conocida en el medio como la Niña Loly, la joven desapareció del mapa y poco se supo de ella y de su vida. Tras la traumática y polémica ruptura, rehízo su vida fuera del país y dio pocas notas e hizo esporádicas apariciones en televisión, lo que siempre llamó la atención de quienes la seguían.

En tanto que con Marianela Mirra, la exganadora de Gran Hermano, fue muy evidente, y ella misma aclaró que por Jorge Rial desapareció, odia el medio y empezó su nueva vida en Tucumán, de donde es oriunda.

Días atrás, ella rompió el silencio a través de Cinthia Fernández al contar que fue amenazada ella y toda la familia de parte de Rial. “Lo de Marianela es, la charla que yo tuve es tremenda. La pasó muy mal, hoy está haciendo su vida en Tucumán, tiene su trabajo. Pero su familia fue amenazada por, me manifiesta si me dejas leerlo, la charla, por Morla, me lo manifiesta ella misma”, arrancó Cinthia.

“La gente siempre quiere saber más de lo que se vio, y lo que se vio fue suficiente. Me pone triste hoy ver mujeres empoderadas, sororas, etc, cuando dejaron que me maten en vida”, agregó.

“La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo, y además de querer manipular lo que tenía que decir, y por otro lado estaba permanentemente los comentarios de baboso y pajero”, continuó.

“Yo me quise morir, porque ahí había buena onda. Cuando llegué a Buenos Aires la presión fue terrible, toda la gente del interior que viene a buscar trabajo acá sabemos que pasa eso. Yo no soy una carmelita descalza, pero no me metí con él, me da asco, jamás se me cruzó por la cabeza”, destacó.

“Lo único más triste aún es que me mandó a Morla, su íntimo amigo, que si yo no me retractaba por redes iba en contra de mi familia a meterlos presos, por eso no aparecí nunca más. Esa es la historia, ni más ni menos, me dan asco tipos así”, se sinceró.