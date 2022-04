Un preso de Pigüé pide que excarcelen a su compañero de celda porque «habla mucho»

«¡No lo aguanto más!», fue el ruego de quien no soporta la convivencia entre rejas.

Una insólita situación se dio ayer desde los calabozos de la comisaría de Pigüé, cuando un detenido pidió formalmente la excarcelación de su compañero de celda porque «habla mucho».

El planteo fue realizado por vía telefónica al abogado defensor, que casualmente es el mismo que asiste al otro preso, aunque por hechos totalmente distintos.

«El que llama está detenido por desobediencia, desde hace 10 días y el otro, por resistencia a la autoridad y lesiones leves, tras una pelea hace 20 días con otro vecino por una deuda», confirmó el abogado, que prefirió no identificarse.

«¡No lo aguanto más!», llegó a decirle el reclamante al sorprendido asesor legal.

«Nunca me pasó que alguien me pida por la excarcelación de un compañero de celda y no por la de él mismo», reconoció el abogado.

El letrado ya había pedido la liberación del detenido, pero se aclaró que ahora no la va a solicitar porque «no es un motivo procesal» para hacerlo.

«No está entre los supuestos de los artículos 169 y 170 del Código Procesal Penal la posibilidad de pedir la excarcelación porque el compañero de celda es ‘pesado'», ironizó el vocero.

