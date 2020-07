Un perro ubicó el rastro de Facundo Castro en uno de los vehículos secuestrados

“Es un dato muy trascendente para nosotros”, dijo Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo, a Telefe Noticias. El hallazgo por parte de uno de los canes del adiestrador viedmense, Marcos Herrero, se produjo esta tarde en la requisa a los rodados secuestrados de la Policía Bonaerense, guardados en la sede local de la Policía Federal.

Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro, reveló a Telefe Noticias un dato importante surgido esta tarde durante la revisión de los dos patrulleros secuestrados de la Policía Bonaerense, y del vehículo particular de una agente.

Según el asesor letrado, uno de los perros del adiestrador de canes, Marcos Herrero, “reaccionó y activó el protocolo de presencia de Facundo en uno de los vehículos peritados”.

Los rodados peritados en la sede bahiense de la Policía Federal fueron dos Toyota Hilux, y un Chevrolet Corsa.

Peretto consideró que esta activación de la pista “es muy importante” para la querella, porque situaría la presencia del lurense en uno de los móviles, aquel 30 de abril, tal como manifestaron algunos testigos.

“Es un dato muy trascendente para nosotros. Según lo que nos refirió Marcos, en la aplicación de sus técnicas, ha sido conclusiva la activación del perro”, amplió.

Con respecto al rastrillaje llevado adelante esta mañana en la subcomisaría de Mayor Buratovich, el abogado querellante consideró que las diligencias no arrojaron “elementos que hagan presumir la existencia de evidencia”.

“Nosotros estamos a la espera de las pruebas objetivas, que tienen que ver con la geolocalización final del teléfono de Facundo y el resto de los teléfonos que han sido secuestrados”, indicó.

Peretto afirmó que la querella “robusteció la hipótesis” de que el joven lurense “nunca llegó a estar en Bahía Blanca”, y que los distintos “testigos de ocasión” que refieren haberlo visto en nuestra ciudad, “han ido cayendo día a día a través de las declaraciones testimoniales”.

“Aquellos que lo vieron supuestamente charlando en una esquina, no contestan más la puerta, no quieren dar la declaración testimonial ante la Justicia Federal. Otros han tenido que ser interrumpidos, en el medio de la declaración, porque se estaban autoincriminando en un encubrimiento burdo”, exclamó.

En este marco, el abogado consideró que la pista de la desaparición forzada de Facundo “está robustecida desde lo probatorio”.

Sobre el testimonio de una mujer que aseguró haberlo traído hasta Bahía Blanca, Peretto expresó que fue requerida de prestar testimonio ante el fiscal Heim de la PROCUVIN y frente a la querella, y no se ha presentado. También indicó que no ha atendido las llamadas del personal policial.

Con relación al pedido de recusación del fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, el abogado lo atribuyó a “irregularidades en el proceso”, por un “filtrado de información constante”.

Por último, Peretto adelantó que este jueves están previstos testimonios importantes en modalidad virtual, que existen posibilidades de ejecutar diligencias “sobre algunas dependencias policiales en el distrito de Villarino y también sobre otros vehículos”.

Además, comunicó que podrían rastrillarse “algunos lugares puntuales sugeridos por la querella y la propia fiscalía” (algunos campos), si las inclemencias climáticas lo permiten

Fuente : bahia telefe