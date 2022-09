¡Un lujo! El regalo de Moria Casán a Mirtha Legrand, «un símbolo de tu reinado»

Una de las estrellas invitadas en el regreso a la TV de Mirtha Legrand fue Moria Casán. Y la ex vedette dio la nota con un lujoso regalo para la diva de los almuerzos, que anoche en El Trece reunió también en su «mesaza» a la pareja de la ex vedette, el deportista y ex funcionario público Fernando “Pato” Galmarini, al músico José Luis “el Puma” Rodríguez y al periodista Baby Etchecopar.

Tras la pandemia, que golpeó duro a Mirtha y la alejó de la pantalla, pudo volver a ocupar la cabecera de la mesa más famosa de la televisión argentina, y que había sido ocupada por su nieta Juana Viale. Y el regreso fue todo un éxito porque alcanzó los 9,5 puntos de rating en el inicio del su programa, muy por delante de los otros canales.

Sin duda que se vivieron

Fue en ese instante que aseguró: “Te voy a dar un regalo que me han hecho a mí; no se rehacen los regalos pero yo nunca lo usé”. Moria explicó que se trataba de una artesanía realizada en Italia por Lucio Benenati, un diseñador que trabajó con Dolce Gabanna y Versace, y hasta le hizo diademas a Sofía Loren, y otras actrices renombradas. Es por ello que sacó de una caja rosada una coronita hecha a mano, con detalles de oro y piedras, y mientras realizaba esa acción le decía a Mirtha: “Esto es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto”.

La conductora se mostró muy conmovida y Moria aclaró que “lo adoro a Lucio (Benenati). Él se va a sentir súper honrado porque es un hombre que ama a las mujeres con trayectoria. Las respeta, las venera”.

muy emotivos anoche en el programa, pero el que llamó la atención fue el momento en que Moria Casán sorprendió a la anfitriona. “Hay pocas reinas en la tele”, le dijo la capocómica y siguió: “Acá hay una reina única. Mirá lo que te traje”.