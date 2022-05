Un hombre de Pigüé fue denunciado por presunto abuso sexual.

(Por Ciudad Noticias): En las últimas horas, en la vecina ciudad de Pigüé, un hombre fue denunciado en Comisaría de la Mujer, por presunto abuso sexual.

Tras la denuncia efectuada, el Juez de Paz del distrito de Saavedra, Dr. Guillermo Fischer, ordenó la prohibición de acercamiento del ciudadano DIEGO FERRARIO, al domicilio de la presunta víctima, una menor que habría sufrido intento de abuso sexual. La restricción del denunciado, es por (90) días. La perimetral es de 200 metros.

Según relató la madre de la víctima, el denunciado, ingresó al domicilio donde estaba la menor, sin autorización, e intentó abusar sexualmente.

“Él entró a mi casa e intentó abusar de mi hija. Gracias a Dios mi hija se despertó y no le sucedió nada, solo la basura le rompió el pantalón a mi hija pero me toman la denuncia como violencia familiar, esto da mucha bronca, mucha impotencia, porque encima lo protegen siendo que me entero que ésta basura tiene antecedentes”, afirmó la madre la de jovencita.