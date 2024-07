Un hombre aseguró que su padre fue maltratado también por la pareja del intendente de Puan

(Por Ciudad Noticias): Luego que se conociera el escándalo que involucra a una funcionara del ejecutivo municipal de Puan y al mismo tiempo, pareja del intendente Diego Reyes, otro testimonio pone en el ojo de la tormenta el atropello de quienes tienen un cargo político.

Una persona le relató a Cristian Kinter, hermano del fallecido hace cinco días, Jorge Luis, que la pareja del intendente Diego Reyes, maltrató a su padre mientras éste se encontraba internado.

“Yo no puedo hablar mucho porque tengo problemas con las asistentes sociales y ésta como es jefa, (FIAMA TELEZ), voy a terminar perdiendo yo. Mi viejo hace un mes que murió y cuando Jorge estaba internado, estaba justo al lado de la habitación de mi viejo. Yo te lo cuento pero no puedo revelar mi nombre porque me van a quitar a mi hija, me tienen agarrado de ahí.

A mí me dieron la tenencia de mi hija las asistentes sociales de acá, y la mujer de Reyes es la cabeza de ahí. Mi mujer la abandonó y que pasa, capaz que si yo hablo, me van a sacar a mis hijas”, relató el hombre que perdió a su padre hace un tiempo y que no se anima a dar su identidad porque estaría amenazado por Fiama Telez, pareja del intendente Diego Reyes.