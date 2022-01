¡Un fuego! Sissi, la cantante de la movida tropical que explota las redes con su esbelta figura.

(Por Ciudad Noticias): a cuatro días de haber iniciado un nuevo año, estrenamos nuestro clásico segmento de la “Chica de la Semana” con una morocha cantante y chica fit del verano 2022.

Ayelén Reguera, más conocida en la movida tropical como “Sissi”, es nuestra primera (Chica de la Semana) del verano argentino. La espectacular morocha de una cabellera salvaje, es oriunda de (SAAVEDRA), partido de SAAVEDRA-PIGÜÉ, un pueblo ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, de tan solo 2.500 habitantes y que desde hace cuatro años, se lanzó en el mundo de la música de manera profesional en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Ya con varios proyectos y con su participación muy pronto en el reconocido programa Pasión de Sábado, “Sissi”, se sometió a una entrevista con Ciudadnoticias.com, donde contó lo que se viene en éste nuevo año y además, pasó por un ping pong de preguntas hot.

“Estoy en pleno proyecto musical, grabando con Luis Perrusi un disco tropical, con próximas presentaciones en Pasión de Sábado y con la idea de sacar el producto al exterior”, afirmó Sissi en el primer tramo de la nota.

Hace cuatro años que llego a Buenos Aires a lanzarse como cantante profesional:

“Hace 4 años estoy viviendo en Banfield, zona sur del conurbano. Amo esta ciudad, a pesar de venir de un pueblo muy chico, es tranquila y tiene mucho verde”.

-Mis medidas son 1,68 altura, 95 busto, 70 cintura y 100 de cola.

¿Bajo qué signo naciste y cómo definirías tu personalidad?

-Mi signo es Virgo. Creo que soy muy honesta, muy transparente, pero si hay algo que nos juega un poco en contra es querer tener todo bajo control, es frustrante en ocasiones.

Soy muy emocional, me entrego a pleno o nada, pero el defecto más grande quizás sea mi egoísmo.

Vemos que tenes una figura esplendida. ¿Entrenas?

-Siempre me gustó el deporte. Hice danzas clásicas, contemporáneas, folclore, ritmos latinos, natación y a pesar de que vengo haciendo fierros hace ya 6 o 7 años, hace alrededor de 6 meses que me lo tome muy en serio y amo la transformación de mi cuerpo, aunque me falta mucho para llegar donde quiero.

¿Cómo te trata la platea masculina en Instagram?, ¿te avanzan mucho?, ¿algún famosos por ahí?

-La platea masculina es la que más abunda en (IG), nunca me molestaron los halagos, al contrario, trato de contestarles a todos. Siempre hay algunos que mandan fotos totalmente fuera de contexto, a los cuales ni siquiera los elimino, son sus mambos.

“He conocido a un par de famosos, no en la intimidad, me he llevado algún que otro piropo en el bolsillo, pero no más de eso. Y vía (IG) por el momento no se presentó ninguno”, contó Sissi que si bien aseguró que ningún famoso le ha propuesto alguna salida, pareciera que para que eso suceda, no falta mucho.

¿Te gusta dominar o que te dominen en la intimidad?

*En la intimidad prefiero que me dominen, aunque de vez en cuando me gusta ser quien tome la posta

Tanga, culote o hilo dental.

*Tanga, siempre

¿Algún afortunado te ha pedido algún disfraz en especial a la hora de intimar?

* No me han pedido disfraces, se ve que los hombres que me han tocado prefieren ir al grano

¿Qué es lo que más te halagan en la calle y qué parte de tu cuerpo te gusta más?

*Lo que más me halagan es la cola, y lo que más me gusta a mí son mis piernas

Si hicieras un trio porque optarías…¿HMH?, o , (MHM)?

*Prefiero HMH, aunque una vez cumplida esa iría por la otra, MHM.

¿Sos de las mujeres que tiene la fantasía de estar con un moreno por lo que siempre se dijo de ellos?

*No para nada, nunca tuve esa fantasía, quizás sea cierta, pero no me despierta la curiosidad.

Bueno Sissi, las últimas dos para cerrar ésta linda nota en la que fuiste la primer Chica de la Semana de 2022: Colectora si, colectora no…y la otra, ¿tragar o escupir?

* En el sexo, si estoy en pareja, para mi es todo SI.

No te pierdas las infartantes fotos de Sissi, ésta hermosa cantante de la movida tropical que si bien como dijo se lleva varios piropos, su perfecta retaguardia es la más halagada por los internautas.