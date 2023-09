Un ex Gran Hermano reveló que padece una gravísima enfermedad: «Creo en los milagros»

En las últimas horas se conoció que un exparticipante de Gran Hermano está atravesando un dífícil momento debido a que los médicos detectaron que tiene un grave problema de salud. Se trata de Mauricio Guirao, quién estuvo en el reality en la edición de 2016 y llegó hasta la final. En su cuenta de Instagram compartió con sus seguidores el diagnóstico: «Hoy pasaron los médicos. Los adelantos de la biopsia dieron mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramo en varios lugares. Cuando tengan el resultado bien de la biopsia que va a estar en estos días y diga bien qué cáncer es, voy a empezar con las quimios para intentar frenarlo» redactó. «Estoy roto en pedazos, estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo y nunca voy a perder la Fe, creo en los milagros, prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el fin. Lo pongo acá porque se que hay mucha gente pidiendo por mi salud y no lo dejen de hacer se los pido» finalizó el escrito que causó conmoción en el ambiente del espectáculo. El jugador oriundo de Santa Fe ingresó al reality con una misión muy importante: “Quiero ganar Gran Hermano por que necesito el dinero. Un día me llama mi mamá diciendo que habían dejado abandonado un bebé, que si lo podía dejar unos días de tránsito en casa y ya hace dos años y ocho meses que está con nosotros en casa». «Somos una familia humilde y no le podemos dar todo y uno de los requisitos que nos piden es tener la casa terminada» relató en su discurso de presentación y se ganó el cariño del público de inmediato.