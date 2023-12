Un especialista en lenguaje no verbal habló del comportamiento de Fátima y Milei en la asunción: «Son amigos»

Javier Milei y Fátima Flórez confirmaron su romance en agosto, después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, todavía hay quienes ponen en duda la veracidad de su vínculo.

El asunto volvió a estar en el entro de la escena luego de que se vuelvan a mostrar juntos en la gala del Teatro Colón el día de la asunción del libertario. Este lunes, en Mañanísima, señalaron que la humorista llegó sola al lugar y, además, estuvo siempre atrás. Destacaron que el actual presidente no le dio un lugar principal en la jornada.

Por tal motivo, Hugo Lescano, especialista en lenguaje no verbal, señaló una vez más lo que había afirmado luego de la cena con Mirtha Legrand. En aquel momento aseguró: «No son pareja. El comportamiento corporal de Fátima y de Milei, es un comportamiento de actuación y no tienen empatía afectiva. Para que no quede dudas, se lo voy a decir con todas las letras… el noviazgo de Milei y Fátima es una mentira».

Ahora, remarcó: «Lo sostuve siempre, Fátima y Milei no tienen una relación afectiva, porque en su lenguaje corporal se ve que son amigos». El resto del panel lo cuestionó y él explicó que tienen «la misma kinesia que yo puedo tener con ella» dijo, señalando a Estefi Berardi.

Luego, detalló: «Nos sacamos una foto, yo le puedo poner la mano acá (señaló la espalda), ahora si yo tengo una relación afectiva le voy a acarrar de la cadera, vamos a tener más proximidad». En tanto, el resto hizo énfasis en que hace muy poco tiempo que comenzaron la relación y esa podría ser la razón de la distancia.