 ¡Un escándalo de curvas! Al mejor estilo “Vikinga” así se mostró Tamara Gala con su nuevo barbijo.

View this post on Instagram

Me puse el nuevo barbijo de @bordartemass 🌈🦋💖 y me sentí fuerte, empoderada!!! Toda una vikinga!! …… x ende salió Produ!!!!….. …… gracias a los tutoriales on line de @martin.blanco.makeup q me ayudaron con el maquillaje!!!! Love amiguit!!!! ….. gracias a mi bombón de chocolate q me peino @gonzalomurillopeluquero tiamoooo!!! ……….: Acá me ven boludiando con el caño jajaja…: …… …….. cuando vean las fotos!!! Ojalá les gusten como a mi 🎨🎨🌈🦋🥰