La Legislatura bonaerense sancionó el proyecto de ley presentado por la senadora provincial Nerina Neumann. Un reconocimiento que llega de cara al bicentenario de la Batalla de Carmen de Patagones y que es resultado del trabajo conjunto de los distintos espacios de representación institucional del radicalismo.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto de ley impulsado por la senadora provincial Nerina Neumann, que establece la incorporación de la Batalla de Carmen de Patagones al calendario escolar bonaerense.

La iniciativa, que había obtenido media sanción en el Senado el pasado 5 de noviembre, alcanzó hoy su sanción definitiva en la Cámara de Diputados, a partir del trabajo legislativo realizado por el presidente del bloque de diputados de la UCR, Diego Garciarena.

“Hoy es un día de celebración para Carmen de Patagones, para toda la comunidad maragata que durante casi 200 años ha mantenido viva la memoria de esta gesta. Es un reconocimiento a su historia, a su identidad y al protagonismo que tuvo en la defensa de la soberanía argentina”, expresó Neumann.

El resultado de un trabajo colectivo

La sanción de esta ley recupera el trabajo iniciado por Emiliano Balbín durante su gestión como diputado provincial, hoy presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, y que tuvo continuidad a través del compromiso de los concejales radicales de Patagones y los legisladores provinciales.

A este recorrido se suma el trabajo realizado por el consejero general de Educación Nicolás Bonino, quien impulsó el tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Relaciones Institucionales del Consejo General de Cultura y Educación, donde obtuvo el acompañamiento unánime de sus integrantes y el posterior asesoramiento favorable del cuerpo para avanzar con su incorporación al calendario escolar.

“Esta ley refleja la importancia de trabajar de manera articulada entre el partido y quienes tenemos responsabilidades en los distintos ámbitos institucionales. Los concejales en el territorio, los legisladores en ambas cámaras y nuestros representantes en los organismos provinciales, dando continuidad al trabajo y acompañando las demandas de nuestras comunidades”, destacó la senadora.

Un reconocimiento de cara al bicentenario

El próximo 7 de marzo de 2027 se cumplirán 200 años de la Batalla de Carmen de Patagones, una gesta en la que militares, gauchos y pobladores de la región fueron protagonistas de la defensa del territorio frente a las fuerzas del Imperio del Brasil.

A lo largo de generaciones, la comunidad maragata ha preservado ese legado histórico, que encuentra una de sus mayores expresiones en la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica.

La sanción definitiva de la ley y el asesoramiento favorable del Consejo General de Cultura y Educación permitirán avanzar para que, en el año de su bicentenario, esta gesta sea conmemorada en las escuelas bonaerenses.

“Los pueblos del interior también fueron protagonistas de la construcción de nuestra nación. Reconocer su historia, preservar su memoria y transmitirla a las nuevas generaciones es fortalecer nuestra identidad. La historia de Carmen de Patagones merece el lugar que le corresponde en la memoria de nuestro país”, concluyó Neumann.