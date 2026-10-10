Un camión perdió una rueda y volcó su acoplado en la Ruta 33: el maíz quedó esparcido sobre el asfalto

(Por Ciudad Noticias): El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 87. Bomberos voluntarios de Saavedra y Dufaur trabajaron para retirar el cereal que había quedado sobre la calzada. Las tareas se extendieron hasta la madrugada.

Un camión que transportaba maíz sufrió un accidente a la altura del kilómetro 87 de la Ruta Nacional 33, luego de que se desprendiera una de las ruedas traseras del lado del conductor. El desperfecto provocó el vuelco del acoplado y que toda la carga de cereal quedara desparramada sobre la cinta asfáltica.

Ante esta situación, fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Saavedra y del Destacamento Nº 2 de Dufaur, quienes trabajaron en el lugar para retirar el maíz y despejar la ruta.

Las tareas se extendieron durante la madrugada y, una vez finalizada la limpieza de la calzada, los bomberos de Saavedra regresaron al cuartel central alrededor de las 5.30 de la mañana.

Según se informó a la redacción de Ciudad Noticias, en el operativo participaron diez bomberos voluntarios, mientras que otros dos efectivos permanecieron de guardia.