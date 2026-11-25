(Por Ciudad Noticias): El transporte circulaba con la batea elevada cuando impactó contra la estructura. Personal policial trabaja en el sector y realiza desvíos vehiculares en ambos sentidos de circulación.

Un particular incidente vial se registró durante la noche de este martes 24 de noviembre en Pigüé, donde un camión que transitaba por la Ruta Nacional 33 impactó con su batea contra las vigas del puente ubicado en el acceso a la ciudad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el transporte habría retomado la marcha luego de que su conductor realizara algunas reparaciones en el sistema de la caja volcadora en la estación de servicio YPF. Una de las hipótesis apunta a que la bomba hidráulica habría quedado accionada, provocando la elevación de la batea durante el desplazamiento del vehículo, aparentemente sin que el camionero advirtiera lo sucedido.

Al llegar al puente, la altura de la caja impidió que el transporte pudiera atravesar el sector, ocasionando un fuerte impacto contra la estructura. En principio, el conductor no habría sufrido lesiones.

Como consecuencia del episodio, la circulación sobre la Ruta Nacional 33 permanece interrumpida en ambos sentidos, mientras efectivos policiales coordinan el desvío de los vehículos por caminos alternativos.

La normalización del tránsito quedará supeditada al retiro del camión y a la correspondiente evaluación de las condiciones estructurales del puente.