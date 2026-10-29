Un automóvil con tres ocupantes volcó en la Ruta 60, cerca de Rivera

Un automóvil volcó durante las primeras horas de la tarde de este jueves sobre la Ruta 60, en cercanías de la localidad de Rivera.

Tras recibir el alerta por el siniestro, intervinieron Bomberos Voluntarios de Rivera, una ambulancia del Hospital Noé Yarcho y personal policial.

Según pudo saber Diario de Rivera, en el vehículo viajaba una familia de tres integrantes que se trasladaba desde General Campos hacia una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del vuelco, una de las personas involucradas debió ser trasladada al Hospital Yarcho, donde recibió atención médica y quedó en observación con heridas de carácter leve.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, a cargo del segundo jefe del Cuerpo Activo, Mauro Apelhans. Los servidores públicos regresaron al cuartel a las 16 horas.

FUENTE: EL DIARIO DE RIVERA