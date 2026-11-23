(Por Ciudad Noticias): Mientras el intendente Matías Nebot enfrenta una semana que podría terminar con su destitución, una grabación del delegado municipal de Saavedra revela que está reuniendo información para impulsar cambios relacionados con el asistente social de la localidad. El episodio vuelve a colocar bajo la lupa a un funcionario cuyo paso del peronismo al vecinalismo estuvo marcado por fuertes controversias políticas.

A pocos días de una definición institucional que podría cambiar la conducción del distrito de Saavedra, Sergio Prediger vuelve a quedar en el centro de la controversia. Esta vez, por un audio filtrado al que tuvo acceso Ciudad Noticias, en el que el delegado municipal habla de reunir información para introducir modificaciones relacionadas con el asistente social de la localidad, cuando todavía ni siquiera está asegurada la continuidad política del intendente que lo designó.

La grabación, cuya autenticidad Ciudad Noticias sostiene haber verificado, contiene expresiones que abren interrogantes sobre el funcionamiento interno de la Delegación y el alcance de las decisiones que pretende impulsar su responsable.

“Sí, sí, es una cuestión nomás de organización y de cambios de mentalidades. Así que bueno, vamos a ir analizando cada una de las cuestiones que estás planteando”, se escucha en el mensaje.

Sin embargo, el tramo más significativo aparece inmediatamente después, cuando la voz atribuida a Prediger expresa: “Estoy juntando algunas ciertas informaciones como para hacer un cambio de lo que es el asistente social”.

Y completa su reflexión con otra frase: “Pero bueno, en algún momento habrá que poner un parate y arrancar las hojas ceros”.

Las palabras del funcionario colocan la atención sobre una cuestión concreta: su intención de reunir información para promover un cambio vinculado con quien desempeña funciones en la asistencia social de Saavedra.

La grabación no establece que exista una orden de desplazamiento, pero sí pone de manifiesto que el delegado está considerando modificaciones sobre esa función.

¿Quién le pidió reunir esa información? ¿Está actuando por una instrucción de Nebot? ¿Las autoridades responsables de Desarrollo Social conocen sus intenciones? ¿O está impulsando una iniciativa por cuenta propia?

Son preguntas que adquieren especial importancia porque los delegados municipales forman parte de una estructura administrativa cuya conducción corresponde al Departamento Ejecutivo. Las decisiones sobre el personal deben ajustarse a las atribuciones legalmente establecidas y a los procedimientos correspondientes.

En consecuencia, cualquier intención de modificar funciones o promover reemplazos debe contar con el respaldo institucional que corresponda.

Pero hay otro elemento que vuelve particularmente significativo el episodio: la trayectoria política de Prediger.

Hasta este año, el actual delegado había formado parte del peronismo local. Su posterior incorporación al vecinalismo de Todos por Saavedra, encabezado por Matías Nebot, provocó un enfrentamiento público con antiguos compañeros de militancia.

Ciudad Noticias también cuenta con información aportada a su investigación sobre filtraciones internas que Prediger habría protagonizado durante su paso por el sector político vinculado a la exdiputada provincial Marisol Merquel, antes de incorporarse al gobierno vecinalista.

Este antecedente constituye un señalamiento concreto sobre su actuación política anterior, distinto del contenido del audio que ahora se conoce. Para establecer plenamente su alcance corresponde identificar qué información habría circulado y en qué circunstancias.

La ruptura con el justicialismo, en cambio, tuvo manifestaciones públicas.

El 30 de julio, el Consejo del Partido Justicialista del distrito de Saavedra difundió un duro comunicado contra Prediger por su incorporación al vecinalismo y por la utilización del nombre del histórico militante Omar Leguina en el local político vinculado al nuevo espacio.

En aquel documento, el PJ cuestionó el cambio de pertenencia partidaria y reivindicó la lealtad, la memoria y el respeto por su historia política.

La discusión dejó expuesta una fractura que había comenzado antes de que Prediger asumiera sus nuevas responsabilidades municipales.

También resulta relevante el contraste entre su incorporación al gabinete y los cuestionamientos que, de acuerdo con antecedentes políticos aportados a este medio, habría formulado anteriormente contra el propio Matías Nebot.

Hoy, aquel dirigente al que cuestionaba es quien lo tiene bajo su conducción política.

Y es precisamente esa administración la que enfrenta una de sus horas más difíciles.

El jueves 26 de noviembre, el Concejo Deliberante deberá resolver la situación institucional del intendente. Una eventual destitución podría abrir un proceso de reorganización del Ejecutivo, incluidos los cargos políticos de las delegaciones municipales.

Prediger no estaría necesariamente excluido de ese escenario.

Por eso, llama la atención que, mientras se aproxima una definición que podría afectar su propia continuidad, el delegado manifieste estar reuniendo información para introducir cambios en un área sensible de la administración local.

El cuestionamiento no está dirigido a la persona que desempeña funciones en Asistencia Social, sino a las decisiones y atribuciones de quien pretende impulsar modificaciones sobre ese servicio.

El trabajo social municipal requiere continuidad, criterios profesionales y mecanismos administrativos claros. Cualquier cambio que pueda afectar su funcionamiento merece fundamentos y explicaciones de las autoridades competentes.

Tampoco resulta menor que el propio Prediger utilice expresiones como “cambios de mentalidades” y “poner un parate”, que dejan abierta la pregunta sobre el sentido que atribuye a las modificaciones que está considerando.

Ciudad Noticias sostiene que el audio difundido es auténtico y que no se trata de una creación mediante inteligencia artificial. El medio mantiene a disposición el material para las comprobaciones que correspondan, como parte de su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la publicación de información de interés público.

En definitiva, el episodio no se limita a una conversación sobre cuestiones organizativas. Se produce en un contexto de incertidumbre institucional, involucra posibles decisiones sobre un servicio municipal y tiene como protagonista a un funcionario cuyo recorrido político ya había generado fuertes controversias.

Prediger tiene explicaciones que dar sobre el contenido del audio, las modificaciones que pretende promover y las autoridades que conocen esas iniciativas.

Mientras el futuro de Matías Nebot se acerca a una definición decisiva, la grabación abre nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de una administración cuyos principales funcionarios también podrían enfrentar cambios en los próximos días.

La pregunta es concreta: mientras su propia continuidad política permanece atada a la suerte del intendente, ¿con qué respaldo está reuniendo información Sergio Prediger para impulsar cambios en la asistencia social de Saavedra?

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