Un almuerzo que sacude el tablero de Puan: Mombelli se acerca a Héctor Gay y abre una disputa por el espacio libertario rumbo a 2027

(Por Ciudad Noticias): Héctor Gay, exintendente de Bahía Blanca y actual diputado provincial de La Libertad Avanza por la Sexta Sección, estuvo el domingo en un encuentro realizado en la casa del padre del concejal Franco Mombelli. Según pudo saber este medio, el edil busca ampliar respaldos después de su ruptura con el oficialismo de Diego Reyes. La reunión introduce además una incógnita dentro del universo libertario local, donde Sergio “Chapa” Albornoz mantiene hasta ahora la principal referencia política y preside el Concejo Deliberante.

La carrera hacia 2027 todavía no empezó formalmente en Puan, pero algunos dirigentes parecen haber decidido no esperar al calendario electoral. El domingo, lejos de los actos, los comunicados partidarios y las fotografías cuidadosamente preparadas para las redes sociales, una reunión privada en la segunda cuadra de calle Alem dejó una postal bastante más interesante de los movimientos que comienzan a producirse por debajo de la superficie. El escenario fue el domicilio del padre del concejal Franco Mombelli, quien, de acuerdo con la información recogida por este diario online, mantiene una relación personal de antigua data con Héctor Gay y habría compartido con él años de estudio. Allí, con un grupo reducido de comensales y un lechón como menú principal, se sentó a la mesa el exintendente de Bahía Blanca, que desde diciembre pasado ocupa una banca en la Legislatura bonaerense.

Gay no llegó a Puan únicamente con el antecedente de sus ocho años al frente de Bahía Blanca. Actualmente es diputado provincial por la Sexta Sección Electoral, con mandato entre 2025 y 2029, y forma parte formalmente del bloque de La Libertad Avanza. La propia Cámara de Diputados bonaerense lo registra de esa manera y lo ubica, además, al frente de la Comisión de Asuntos Regionales y del Interior. Ese dato le otorga a su presencia en Puan una significación política particular, sobre todo porque el dirigente con quien compartió la reunión viene transitando un proceso de alejamiento del espacio con el que llegó al gobierno municipal en 2023.

Mombelli conoce desde adentro la administración de Diego Reyes. Fue el primer concejal electo de aquella lista y el 11 de diciembre de 2023 fue designado formalmente secretario de Gobierno, uno de los cargos centrales de la estructura municipal. Su peso dentro del esquema fue suficiente para que posteriormente, ya de regreso en el Concejo, llegara incluso a reemplazar interinamente a Reyes durante una licencia del intendente. Esa relación política se quebró y en agosto de este año Mombelli conformó el bloque Consenso, iniciando una etapa diferenciada del oficialismo.

Según pudo reconstruir este medio, el concejal busca ahora ampliar contactos y apoyos con la mirada puesta en 2027. No existe hasta el momento un anuncio formal de candidatura ni puede afirmarse que Gay haya asumido públicamente el patrocinio de un eventual proyecto electoral de Mombelli. Pero su presencia en ese almuerzo adquiere relevancia porque introduce una variable nueva en un escenario que hasta aquí parecía bastante más ordenado dentro de La Libertad Avanza.

En Puan, la principal referencia electoral libertaria viene siendo Sergio “Chapa” Albornoz, actual presidente del Concejo Deliberante. Su peso no surge únicamente del cargo institucional: La Libertad Avanza ganó la elección municipal de 2025 con 3.444 votos para concejales, equivalentes al 42,37 por ciento, frente al 35,97 por ciento de Potencia y el 17,84 por ciento de Fuerza Patria. Albornoz, además, firma actualmente como presidente del HCD en documentos oficiales del cuerpo. Hasta aquí, por lo tanto, cuando en Puan se hablaba de la expresión local de La Libertad Avanza, su figura aparecía naturalmente en el centro de esa conversación.

La llegada de Gay al domicilio vinculado a Mombelli no modifica automáticamente ese esquema, pero sí abre una pregunta. Si Mombelli pretende construir una alternativa propia y consigue interlocución con un diputado provincial que actualmente integra el bloque libertario, podría comenzar una disputa por referencias, respaldos y armado de cara a 2027. No hay evidencia pública, por ahora, de que la conducción provincial de LLA haya desplazado a Albornoz ni de que haya ungido a Mombelli como nueva figura distrital. Presentarlo de ese modo sería adelantarse a los hechos. Lo que sí existe es una escena política concreta: un concejal que rompió con el oficialismo comenzó a moverse por fuera de aquel espacio y mantuvo una reunión con uno de los actuales diputados provinciales libertarios de la Sexta.

El dato cobra mayor dimensión cuando se observa el resultado regional de 2025. La Libertad Avanza también fue la fuerza más votada para diputados provinciales en la Sexta Sección, con 152.082 votos y el 41,87 por ciento, resultado que permitió el ingreso de Gay junto con otros legisladores de ese espacio. Ya instalado en la Cámara, el exintendente bahiense viene presentando iniciativas como integrante de LLA, entre ellas un proyecto de reforma del régimen municipal bonaerense. Por eso, cualquier conversación suya con dirigentes territoriales inevitablemente es observada también en clave de construcción regional, aunque el contenido específico del encuentro del domingo sólo pueda ser atribuido a las fuentes que conocieron la reunión.

Y después está la parte menos solemne de la política, esa que rara vez aparece en los comunicados pero suele darle humanidad a las reuniones. Según relataron a este diario quienes conocieron detalles del almuerzo, eran pocos los asistentes y, aun así, faltaban sillas, por lo que hubo que salir a conseguir algunas para poder sentar a todos. No se trató de una multitud inesperada ni de dirigentes que fueran llegando a último momento: simplemente no había suficientes. El lechón tampoco habría alcanzado estándares gastronómicos de campaña. Algunas partes quedaron, según la descripción recogida, algo crudas y otras bastante más castigadas por el fuego.

La anécdota puede parecer menor frente a las conversaciones sobre alianzas y candidaturas, pero dejó servida una metáfora difícil de desperdiciar: mientras algunos empiezan a discutir cómo acomodarse de cara a 2027, en el primer encuentro ya hubo que salir a buscar sillas y el lechón quedó dividido entre lo crudo y lo quemado. Si de allí finalmente nace un armado político, habrá tiempo para saber quién ocupa cada lugar; por lo pronto, quizá convenga resolver primero el mobiliario y conseguir otro asador.

Detrás del humor, sin embargo, hay un movimiento que merece atención. Mombelli ya no ocupa el lugar que tenía al comienzo del mandato de Reyes y busca construir una identidad propia. Gay, por su parte, dejó atrás su etapa municipal y hoy posee una banca provincial dentro del espacio que ganó las últimas elecciones en Puan. Albornoz conserva la presidencia del Concejo y el antecedente concreto de haber encabezado la estructura libertaria que se impuso en 2025. Esos datos no permiten afirmar todavía que exista una pelea abierta entre los dos sectores, pero sí muestran que el tablero empieza a sumar piezas.

Hasta el momento, por lo tanto, hay más movimientos que definiciones. No hubo lanzamiento, no hubo candidatura anunciada y tampoco un pronunciamiento de La Libertad Avanza provincial modificando su representación en Puan. Lo que hubo fue una reunión privada en la casa del padre de Mombelli, la presencia de Héctor Gay y, según las fuentes consultadas por este medio, conversaciones relacionadas con la construcción política que se avecina.

En un distrito en el que falta todavía bastante para conocer cómo quedarán armadas las listas, el encuentro dejó una señal: Mombelli pretende jugar su propio partido y empieza a buscar interlocutores con peso fuera de Puan. Falta saber si ese movimiento terminará complementando, compitiendo o chocando con la estructura que hoy representa Albornoz dentro del espacio libertario.

El domingo, por ahora, no alcanzaron las sillas y tampoco hubo unanimidad en la cocción del lechón.

Para definir quién se queda con cada lugar en 2027, todavía falta bastante más.