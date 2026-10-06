Un 57% quiere un cambio total de la política económica y Bullrich mide más que Milei

Casi seis de cada diez personas quieren un cambio total de la política económica y Patricia Bullrich mide mejor que Javier Milei. La desaprobación de la gestión libertaria es 58,1% y la aprobación 36,6%.

Según un estudio de Management & Fit, el 57,5% de los encuestados está a favor de un cambio total de políticas y del equipo de gestión. Implica una suba de 0,5% entre septiembre y julio. Al mismo tiempo, quienes están a favor de la continuidad, bajaron 1,5%.

Ese descontento se traslada a la imagen de Milei, que cosecha 31,2 de negativa contra 52,7% de positiva y un diferencial de -21,5%. Patricia Bullrich tiene 33 de positiva y un diferencial de -16,7.

En el peronismo, Cristina Kirchner alcanza 31% de positiva y 51,3 de negativa, mejores números que Axel Kicillof. El gobernador tiene cifras muy similares a la Milei: 28,1% de positiva y 50,6 de negativa y un diferencial de -22,5.

Encuesta: el 52% cree que Milei no merece la reelección

Myriam Bregman tiene el mejor diferencial de imagen con -12%, fruto de una positiva de 26,4 y una negativa de 38,4%.

Mauricio Macri y Sergio Massa alcanzan un diferencial negativo de 38,9 y 39,8% respectivamente y en la medición solo los supera Karina Milei con -45,1%.

Las percepciones a futuro sobre la situación del país muestran el descontento con el gobierno: en dos meses subió más de 3 puntos la negativa y escaló a 46,4%. La evaluación de la situación personal también se deterioró casi dos puntos y llega a 39,3%.

La desocupación ganó terreno como el principal problema del país para uno de cada cinco encuestados y supera a los amentos de tarifas.

Los niveles de confianza y desconfianza en Milei tienen un leve aumento y hubo una suba de 5% entre quienes creen que la economía tardará más de un año en mejorar.

En la Provincia, la percepción de la gestión es peor que en el resto del país. La desaprobación de la gestión subió más de tres puntos en dos meses y entre la población con nivel educativo bajo supera el 70%, es de 61% para los de nivel medio y 60,9 para los de nivel alto.

La encuesta abarcó 2600 casos efectivos y 2200 casos ponderados a nivel nacional, un margen de error de 2,1% y encuestas presenciales, online y telefónicas.