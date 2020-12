Un 2020 atravesado por el Covid -19: CN no claudicará ni ante las peores pandemias.

(Por Ciudad Noticias): Fue un duro año para la humanidad a causa del coronavirus y todavía no llegamos a la luz del final del túnel. Sin embargo nos hemos reinventado para seguir adelante con cuarentena interminable.

Sin dudas el Covid-19 nos afectó a todos, pero desde Ciudad Noticias (CN) estamos convencidos que saldremos adelante: el exdirector de este diario, viene soportando la pandemia de las operaciones, causas armadas, con el plan que no prosperó en medio de connivencia política, algunos medios, exfuncionarios, funcionarios, para sacarlo de circulación allá en los albores de 2019, con el fin de silenciar a la única voz disidente al oficialismo de turno. Pero seguiremos haciendo frente a las peores pandemias, sin miedo y con la convicción que no acallarán nuestras voces por más que persistan los intentos.

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes de presencia de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus y pese a la infortunada frase del ministro de salud Ginés González García: “No hay ninguna posibilidad de que exista coronavirus en Argentina», dijo en enero 2020, nuestro país sigue escalando entre los que posee más infectados. Una luz de esperanza tenue se encendió con el comienzo de la vacunación para el personal de salud.

El año está apagándose y ha corrido mucha agua bajo el puente: jamás la humanidad imaginó afrontar la peor pandemia de la modernidad, con un confinamiento en la Argentina que resultó eterno y con la incipiente campaña de vacunación con la dosis rusa Sputnik V contra el coronavirus, nos lleva a suponer que el 2021 nos dará la revancha, pero atendiendo las expresiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos en virus, aún queda un largo camino por delante.

Sin dudas el virus es culpable de tantos males de la Argentina y el mundo, en una caída sin precedentes de fuentes de trabajo, con niveles de desocupación galopante y sectores más vulnerables que terminaron en la pobreza e indigencia, con asistencia del Estado que no soluciona la cuestión de fondo, y una reactivación económica que dependerá del nuevo escenario, que no podrá esquivar las elecciones de medio término. Y es allí donde la ciudadanía debe poner énfasis de los prometedores seriales que comenzaron en el último tramo del almanaque, a mostrar la misma cara de otros años de elecciones.

El juego del trencito

Hace semanas, otra vez se puso en la agenda de Saavedra el interés de convertir un circuito ferroviario los edificios de la Fraternidad – la locomotora a vapor de la plazoleta del pueblo – el arrasado (exgalpón de máquinas)- pareciera que cayeron sobre el mismo bombas que destrozaron todo a su paso y otros vestigios del ferrocarril que tuvo su epílogo en 1991-1993 con la privatización en el gobierno de Carlos Saúl Menem– con la falsa revolución productiva y el salariazo, donde gremialistas de los principales sectores englobados en la Unión Ferroviaria y La Fraternidad que emularon ser los negociadores ante la central obrera y el gobierno, entregaron los sueños de tantos ferroviarios, obligados al retiro voluntario o indemnizados.

Se pudo ver a la diputada Marisol Merquel, a la que vence la banca en 2021 con un funcionario de tercera línea del gobierno nacional, y Raúl Magariños intermediando y contando con pasión por centésima vez una rápida reseña de Saavedra: “Cuna de ferroviarios”, con caras de los presentes que han oído tantas veces los mismo, en distintos gobiernos municipales, pero al fin de cuenta, a las palabras se las lleva el viento. Nadie duda del sentimiento ferroviario de cada saavedrende y Magariños es una voz autorizada para seguir transfiriendo sus conocimientos a generaciones venideras.

Dos décadas atrás: la misma estación

El que más cerca y tanto se preocupó por rescatar la identidad ferroviaria fue el entonces presidente de la comisión de Turismo Daniel Zacconi, con el advenimiento del 2000 y no ahorró esfuerzos, con un puñado de colaboradores entusiastas, pero al final otra vez, quedó todo en la nada. Cada tanto, pareciera costumbre, aparecen los prometedores y no hay que olvidar que siempre, cae todo en saco roto. No será la excepción de algunos interesados en ocupar un cargo en el Concejo Deliberante o un escaño en la Legislatura. Pero la realidad nos dice que en una crisis sin precedentes, la economía fisurada no dará lugar para una inversión de esa envergadura. Ni hablar de sueños de locos en poner en circulación una “trochita” que lleve a la vieja estación de Saavedra y otros periplos. Soñar no cuesta nada…pero, ya los saavedrenses bajamos en la misma estación.

Contenido, calidad y liderazgo

El 2020 ha sido productivo para Ciudad Noticias en sus distintas plataformas, instalándose como un medio líder en la región, y con una proyección nacional en su red social Instagram con una audiencia cercana a los 200 mil seguidores y que crece día a día.

CN ha aportado producción de calidad y un contacto con personalidades de renombre nacional y el acompañamiento del prestigioso abogado de los famosos Marcelo Biondi, quien con su columna semanal, ha sido sin dudas uno de los grandes logros del medio nacido en Saavedra, provincia de Buenos Aires.

El regreso cerca Sine

Seguir el camino del crecimiento y desarrollo periodístico es una condición sine qua non para los que hacemos CN. Pese a quien le pese, no servirán las operaciones, aquellas de las más bajas, que han pretendido lacerar los valores y principios del exdirector, el mismo que a lo largo de este tiempo ha superado con altruismo, entereza y convicción que la verdad y justicia llegarían.

Su regreso está cerca, ajustando cuestiones inherentes a las demandas iniciadas en los tribunales civil y penal para aquellos que se encargaron de enlodar su buen nombre y hacer.

CN agradece a los que desde comienzos por mensajes a través de nuestras redes y por teléfono se han solidarizado.

¡Feliz Año Nuevo !.