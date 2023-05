Ulises Bueno durante su show de despedida: “No sé qué más quieren de mi vida”

El hermano de Rodrigo se despidió de los escenarios en Córdoba y hubo un confuso hecho que lo hizo estallar de furia, mientras sus seguidores no comprendían lo que le pasaba

Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta que Ulises vivió un incómodo momento, sobre el que no dio detalles a los presentes, y protagonizó un fuerte descargo desde el escenario. Luego de interpretar su canción “Me extrañás”, el artista desconcertó a sus fanáticos.

El popular artista cordobés expresó su enojo y sorprendió a sus seguidores que no entendían lo que estaba pasando. Todo comenzó cuando el intérprete espetó furioso: “Loco, no sé dónde está, pero, ¿a quién carajo le molesto?”.

“¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mie*** se cree?”, siguió. Y advirtió: “Que se ponga los guantes y venga para acá. Me tiene podrido. Fantasma”. El artista cerró: “Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes”.