Tyago Griffo, el hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, fue fotografiado en el medio de una fiesta sexual en la que participaban varias personas

En el medio de la participación de Tyago Griffo en el Cantando 2020 se viralizó una imagen en la que se lo puede ver participando de una orgía. La foto generó una gran repercusión y el hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, habló sobre el tema en una entrevista televisiva.

En la imagen que se hizo viral aparece el cantante completamente desnudo en una habitación acompañado de tres mujeres. El propio Tyago reconoció que es él quien aparece en la foto y se mostró indignado por la persona que hizo la filtración de ese momento privado.

“Es una foto que tiene siete años. Sufrí un hackeo porque es algo que sucedió en mi intimidad y jamás hubiese querido que saliera a la luz”, dijo el hijo de Gladys en el programa Implacables.

Y agregó: “Estoy hablando con mi abogado, César Carozza, para saber de dónde viene todo esto. No tengo sospecha alguna cómo se pudo haber filtrado”.

La única sospecha que tiene el joven es que alguien accedió a su celular, en un momento que no lo tuvo con él: “Es una imagen que yo tenía en mi teléfono, en lo que ahora se llama la nube. Lo que puede haber pasado es que me hayan hackeado. Yo perdí mi teléfono hace unos cuantos meses. Aunque después lo puede recuperar por medio de la geolocalización, en esos meses alguien pudo haberme robado ese material”.

Tyago confirmó que su mamá ya está enterada de todo lo que ocurrió y que él mismo le dijo antes de que lo viera en la televisión: “Apenas me levanté, me enteré de la situación y se la comenté porque me parecía importante que esté enterada”.

Finalmente señaló: “Es algo privado, de mi intimidad, y me da tristeza por lo que puedan llegar a pensar las personas que puedan verlo. Yo trabajo con mi imagen y es algo que no me hace sentir orgulloso para nada”.