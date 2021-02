Twitter le suspendió la cuenta a El Dipy: “Nunca me van a callar, y ahora me voy a poner peor”

A través de otras redes sociales, el cantante les pidió ayuda a sus seguidores para no perder la posibilidad de hacerse oír en el universo virtual.

En la noche del jueves, en el mismo día en que manifestaba su orgullo en Twitter por haberse anotado en el colegio secundario y comenzar a cumplir una de las materias pendientes de su vida (”Quiero darle el ejemplo a mis hijos”, le contaría más tarde a Teleshow), El Dipy recibió una mala noticia: dicha red social había suspendido momentáneamente su cuenta luego de la denuncia anónima de un usuario.

El músico recurrió entonces a otra cuenta ya abierta, que había usado en enero frente a un episodio similar. Apenas un artículo y un ok diferencian a @dipypapa -la cuenta original, aquella de la controversia- de @eldipypapaok -la que emplea en estas horas, con 50 mil personas atentas a sus posteos-. Acto seguido, mediante Instagram y TikTok, donde cosecha cerca de medio millón de seguidores en cada una, instó a los suyos a sumarse a esta dirección, para no dejar de transmitir sus acusaciones contra la clase dirigente, que tanto ruido mediático generan.

“Me aparece la cuenta suspendida, ¿por qué será? -escribió El Dipy junto a un emoji sarcástico-. Hagan rt (retweet) y corran la voz que seguimos por acá”. Luego de la arenga, que pronto empezó a dar resultado, se explayó en un nuevo mensaje en el que fue más directo al realizar una lectura política sobre esta inesperada circunstancia. “Con la suspendida (SIC) de la cuenta, los militantes de la polenta y la pobreza se olvidaron que además de tener casi 50 mil seguidores acá, también tengo Instagram y TikTok Jajaja. Nunca me van a callar. Y ahora me voy a poner peor. Y voy a usar las tres redes”, advirtió.

Fue con sus mensajes en Twitter primero, y con las apariciones televisivas después (partiendo de Intratables, en América, y llegando a sentarse con Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand), como Adrián Martínez (tal el verdadero nombre de este cantante de cumbia de 43 años nacido en Gualeguaychú) comenzó a incomodar a la clase política en general, y al Gobierno en particular.

“Un día yo estaba con mis dos hijos en mi casa frente a la tele y dije: ‘¿Esta gente va a hacer esto con mis hijos?’. Me quiero ir de este mundo y que mis hijos tengan un laburo, una carrera y puedan salir adelante. Así no se puede. Me enojé. Al principio, la gente no entendía, pero después hubo una explosión con lo que yo decía. Sentí miedo. Soy simplemente un ciudadano común y corriente”, rememoró, sobre qué lo motivó a incursionar en las redes sociales con sus impresiones sobre la realidad económica y social del país.

Hoy, su opinión tiene peso propio. Y las redes suelen hacerse eco de sus comentarios, como cuando días atrás posteó fotos de los cortes de carne a precios populares cuyo estado generaron indignación. “Un pedazo de grasa, ni a un perro se le da esto. Se cagan en la gente, se cagan en el hambre de la gente”, reflexionó el Dipy, junto a las imágenes.

También en Twitter ha protagonizado férreos duelos -con insultos incluidos- con Pablo Echarri. El actor, identificado con el kirchnerismo, lo trató de “desclasado” y lo llamó “terrible ortiva”. “El salame éste, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a comprar a la Quinta Avenida, y acá se viene a hacer el humilde. Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes”, retrucó El Dipy, quien también incursionó como piloto de Top Race Junior. La foto de portada de su cuenta lo muestra en acción, sobre la pista de carreras.

